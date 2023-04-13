Витік документів Пентагону не завадить контрнаступу України – Ходжес

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес вважає, що витік секретних документів Пентагону не позначиться на контрнаступі України.

Джерело: Ходжес в інтерв'ю Голосу Америки

Деталі: Ходжес вважає, що українська сторона має бути менше "засмучена" можливими наслідками, ніж американська, яка продемонструвала свою "вразливість".

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Пряма мова: "Один із витоків полягав у тому, що США, вочевидь, прослуховують розмови всередині уряду Південної Кореї, щоб з'ясувати, чи збирається Південна Корея погодитися на продаж боєприпасів, які ми могли б або безпосередньо передати Україні, або могли б замінити те, що ми вже відправили Україні.

Саме цей приклад, що ми прослуховуємо уряд Південної Кореї, намагаючись зрозуміти, до чого вони схиляються, був найбільш руйнівним".

Більше деталей: Як додав Ходжес, якщо звіт про нестачу боєприпасів в України є правдивим, адміністрація США повинна не тільки щосили намагатися передати їх у ще більших масштабах, а й знову розглянути питання надання F-16 або інших літаків.

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Ходжес закликав надати допомогу, винищувачами, тактичними ракетами АТАСМS, снарядами або різними типами високоточних засобів більшої дальності, які дали б змогу змусити Росію не використовувати Крим як місце, звідки завдають ракетних ударів.

Він запропонував допомогти Україні придушити Чорноморський флот, кораблі якого запускають ракети по українських будинках, після чого повертаються в порт.

"Чому б нам не допомогти Україні придушити Чорноморський флот, що перебуває в Севастополі, або ВПС Росії, або безпілотники, які запускають із Криму?", – додав він.

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