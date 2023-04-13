Витік документів Пентагону не завадить контрнаступу України – Ходжес
Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес вважає, що витік секретних документів Пентагону не позначиться на контрнаступі України.
Джерело: Ходжес в інтерв'ю Голосу Америки
Деталі: Ходжес вважає, що українська сторона має бути менше "засмучена" можливими наслідками, ніж американська, яка продемонструвала свою "вразливість".
Пряма мова: "Один із витоків полягав у тому, що США, вочевидь, прослуховують розмови всередині уряду Південної Кореї, щоб з'ясувати, чи збирається Південна Корея погодитися на продаж боєприпасів, які ми могли б або безпосередньо передати Україні, або могли б замінити те, що ми вже відправили Україні.
Саме цей приклад, що ми прослуховуємо уряд Південної Кореї, намагаючись зрозуміти, до чого вони схиляються, був найбільш руйнівним".
Більше деталей: Як додав Ходжес, якщо звіт про нестачу боєприпасів в України є правдивим, адміністрація США повинна не тільки щосили намагатися передати їх у ще більших масштабах, а й знову розглянути питання надання F-16 або інших літаків.
Ходжес закликав надати допомогу, винищувачами, тактичними ракетами АТАСМS, снарядами або різними типами високоточних засобів більшої дальності, які дали б змогу змусити Росію не використовувати Крим як місце, звідки завдають ракетних ударів.
Він запропонував допомогти Україні придушити Чорноморський флот, кораблі якого запускають ракети по українських будинках, після чого повертаються в порт.
"Чому б нам не допомогти Україні придушити Чорноморський флот, що перебуває в Севастополі, або ВПС Росії, або безпілотники, які запускають із Криму?", – додав він.
Передісторія:
- 7 квітня видання NYT повідомило, що у Twitter і Telegram з'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.
- Американські посадовці на умовах анонімності повідомили агенції Reuters, що за витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах й нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу Україні, стоять Росія або проросійські елементи.
- У соціальних мережах з'явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- 9 квітня повідомлялося, що Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.
- Видання CNN також писало, що через витік секретних американських документів Україна вже змінила деякі свої військові плани.