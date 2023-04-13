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Утечка документов Пентагона не помешает контрнаступлению Украины – Ходжес

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 12:29
Утечка документов Пентагона не помешает контрнаступлению Украины – Ходжес
ХОДЖЕС, ФОТО: MK.USEMBASSY.GOV

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что утечка секретных документов Пентагона не отразится на контрнаступлении Украины.

Источник: Ходжес в интервью Голосу Америки

Детали: Ходжес считает, что украинская сторона должна быть меньше "расстроена" возможными последствиями, нежели американская, которая продемонстрировала свою "уязвимость". 

Прямая речь: "Одна из утечек заключалась в том, что США, по всей видимости, прослушивают разговоры внутри правительства Южной Кореи, чтобы выяснить, собирается ли Южная Корея согласиться на продажу боеприпасов, которые мы могли бы либо напрямую передать Украине, либо могли бы заменить то, что мы уже отправили Украине. Именно этот пример, что мы прослушиваем правительство Южной Кореи, пытаясь понять, к чему они склоняются, был наиболее разрушительным".

Больше деталей: Как добавил Ходжес, если отчет о нехватке боеприпасов у Украины верен, администрация США должна не только изо всех сил пытаться передать их в еще больших масштабах, но и вновь рассмотреть вопрос предоставления F-16 или других самолетов.

Ходжес призвал оказать помощь, истребителями, тактическими  ракетами АТАCМS, снарядами или различными типами высокоточных средств большей дальности, которые позволили бы заставить Россию не использовать Крым в качестве места, откуда наносятся ракетные удары. 

Он предложил помочь Украине подавить Черноморский флот, корабли которого запускают ракеты по украинским домам, после чего возвращаются в порт. 

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"Почему бы нам не помочь Украине подавить находящийся в Севастополе Черноморский флот или ВВС России или эти беспилотники, которые запускают из Крыма?", – добавил он. 

Предыстория:

Темы: утечкаконтрнаступлениеСША
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