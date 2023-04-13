Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Утечка документов Пентагона не помешает контрнаступлению Украины – Ходжес

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 12:29
Утечка документов Пентагона не помешает контрнаступлению Украины – Ходжес
ХОДЖЕС, ФОТО: MK.USEMBASSY.GOV

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что утечка секретных документов Пентагона не отразится на контрнаступлении Украины.

Источник: Ходжес в интервью Голосу Америки

Детали: Ходжес считает, что украинская сторона должна быть меньше "расстроена" возможными последствиями, нежели американская, которая продемонстрировала свою "уязвимость". 

Реклама:

Прямая речь: "Одна из утечек заключалась в том, что США, по всей видимости, прослушивают разговоры внутри правительства Южной Кореи, чтобы выяснить, собирается ли Южная Корея согласиться на продажу боеприпасов, которые мы могли бы либо напрямую передать Украине, либо могли бы заменить то, что мы уже отправили Украине. Именно этот пример, что мы прослушиваем правительство Южной Кореи, пытаясь понять, к чему они склоняются, был наиболее разрушительным".

Больше деталей: Как добавил Ходжес, если отчет о нехватке боеприпасов у Украины верен, администрация США должна не только изо всех сил пытаться передать их в еще больших масштабах, но и вновь рассмотреть вопрос предоставления F-16 или других самолетов.

Ходжес призвал оказать помощь, истребителями, тактическими  ракетами АТАCМS, снарядами или различными типами высокоточных средств большей дальности, которые позволили бы заставить Россию не использовать Крым в качестве места, откуда наносятся ракетные удары. 

ВИДЕО ДНЯ

Он предложил помочь Украине подавить Черноморский флот, корабли которого запускают ракеты по украинским домам, после чего возвращаются в порт. 

"Почему бы нам не помочь Украине подавить находящийся в Севастополе Черноморский флот или ВВС России или эти беспилотники, которые запускают из Крыма?", – добавил он. 

Предыстория:

Темы: утечкаконтрнаступлениеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
утечка
Зеленский не говорил с Белым домом об утечке секретных документов
Обвиняемый в утечке секретной информации США в четверг предстанет перед судом
РФ сможет финансировать войну в Украине минимум год – утечка документов Пентагона
Последние новости
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
Все новости...
Реклама: