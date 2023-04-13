Зеленська потрапила до списку 100 найвпливовіших людей планети журналу Time

До списку 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році за версією американського журналу Time увійшли перша леді України Олена Зеленська та нобелівська лавреатка правозахисниця Олександра Матвійчук.

Джерело: Time

Деталі: Українки представлені в категорії "Лідери".

Крім них у цій категорії також присутні президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, заарештований за наказом Путіна журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович та інші.

Перша леді США Джил Байден, представляючи Зеленську, говорить про неї так: "Олена Зеленська не очікувала, що стане воїном за народ України, але вона відповіла на цей виклик із безмежною мужністю.

Вона могла забрати свою сім'ю і втекти. Яка мати стала б її звинувачувати? Але вона залишається. Вона залишається, тому що свобода і демократія потребують захисників. Вона залишається, щоб показати всьому світу, що серце і надія можуть змусити навіть найбільшого тирана здаватися маленьким. Вона залишається заради своїх дітей - заради їхнього майбутнього і майбутнього всіх українців".

Про Матвійчук відгукується екссенаторка Гілларі Клінтон: "Відома правозахисниця у свої 39 років Олександра Матвійчук присвятила своє життя захисту демократії. Олександра та її команда в Центрі громадянських свобод - правозахисній організації, розташованій у Києві, - прагнули зробити Україну демократичнішою та документувати воєнні злочини Росії проти цивільного населення...

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Документуючи злодіяння Росії, щоб винні могли постати перед судом, вона доводить, що жінки - не просто жертви війни; вони можуть бути провідниками миру і справедливості".

У списку сотні найвпливовіших людей представлені ще категорії "Митці", "Кумири", "Першопрохідці", "Титани" та "Інноватори".

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Нагадаємо: В грудні 2022 року Time назвав президента Володимира Зеленського та "дух України" символом 2022 року.

Довідково: Time 100 – щорічний список найвпливовіших людей у світі за версією цього американського журналу. Вперше опублікований в 1999 році як результат дискусії серед американських учених, політиків і журналістів.