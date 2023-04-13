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Зеленская попала в список 100 самых влиятельных людей планеты от журнала Time

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 16:16
Зеленская попала в список 100 самых влиятельных людей планеты от журнала Time
Зеленскую выбрали кавером списка лидеров. скриншот

В список 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году по версии американского журнала Time вошли первая леди Украины Елена Зеленская и нобелевская лауреат правозащитница Александра Матвийчук.

Источник: Time

Детали: Украинки представлены в категории "Лидеры".

Кроме них в этой категории также присутствуют президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, арестованный по приказу Путина журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и другие.

Первая леди США Джил Байден, представляя Зеленскую, говорит о ней так: "Елена Зеленская не ожидала, что станет воином за народ Украины, но она ответила на этот вызов с беззаветным мужеством.

Она могла забрать свою семью и убежать. Какая мать стала бы ее винить? Но она остается. Она остается, потому что свобода и демократия нуждаются в защитниках. Она остается, чтобы показать всему миру, что сердце и надежда могут заставить даже самого большого тирана казаться маленьким. Она остается ради своих детей - ради их будущего и будущего всех украинцев".

О Матвийчук отзывается экс-сенатор Хиллари Клинтон: "Известный правозащитник в свои 39 лет Александра Матвийчук посвятила свою жизнь защите демократии. Александра и ее команда в Центре гражданских свобод - правозащитной организации, расположенной в Киеве, - стремились сделать Украину более демократичной и документировать военные преступления России против гражданского населения…

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Документируя злодеяния России, чтобы виновные могли предстать перед судом, она доказывает, что женщины - не просто жертвы войны; они могут быть проводниками мира и справедливости".

В списке сотни самых влиятельных людей представлены еще категории "Люди искусства", "Кумиры", "Первопроходцы", "Титаны" и "Инноваторы".

Напомним: В декабре 2022 года Time назвал президента Владимира Зеленского и "дух Украины" символом 2022 года.

Читайте также: Нобелевская лауреатка Матвийчук: Люди, которые совершали преступления своими руками, не должны прятаться за абстрактного Путина

Справка: Time 100 - ежегодный список самых влиятельных людей в мире по версии этого американского журнала. Впервые опубликован в 1999 году как результат дискуссии среди американских ученых, политиков и журналистов.

Темы: Елена Зеленскаярейтинг
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