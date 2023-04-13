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"Вагнер" та розвідка РФ намагалися проникнути в спільноти геймерів – глава Microsoft

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 13 квітня 2023, 17:50
Вагнер та розвідка РФ намагалися проникнути в спільноти геймерів – глава Microsoft
Фото: Бред Сміт, Bloomberg

Група "Вагнер" та російська розвідка намагалися проникнути на ігрові платформи, такі як Discord, для ведення інформаційної кампанії.

Джерело: сайт саміту світової економіки Semafor із посиланням на заяву президент Microsoft Бреда Сміта під час виступу

Деталі: Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що команда з аналізу цифрових загроз нещодавно виявила спробу групи "Вагнер" і російської розвідки проникнути на ігрові платформи, такі як Discord. Зокрема, їхньою ціллю стали чати гри Minecraft.

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На його думку, росіяни частково використовують ігрові спільноти, зокрема Discord, для публікації інформації та її поширення. Він сказав, що його компанія консультує уряди з цього приводу.

Сміт закликав до створення національної стратегії зі зміцнення кіберзахисту з використанням штучного інтелекту, посилаючись на загрозу з боку Китаю та Ірану.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Платформу Discord вважають джерелом витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.
  • Раніше журналісти спілкувалися з користувачами платформи Discord, які могли бути свідками публікації секретних документів. Зокрема, серед них є підліток та дитина.

Теми: ВагнерРосіяінтернеткібербезпека
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