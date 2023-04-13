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"Вагнер" та розвідка РФ намагалися проникнути в спільноти геймерів – глава Microsoft

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 13 квітня 2023, 17:50
Вагнер та розвідка РФ намагалися проникнути в спільноти геймерів – глава Microsoft
Фото: Бред Сміт, Bloomberg

Група "Вагнер" та російська розвідка намагалися проникнути на ігрові платформи, такі як Discord, для ведення інформаційної кампанії.

Джерело: сайт саміту світової економіки Semafor із посиланням на заяву президент Microsoft Бреда Сміта під час виступу

Деталі: Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що команда з аналізу цифрових загроз нещодавно виявила спробу групи "Вагнер" і російської розвідки проникнути на ігрові платформи, такі як Discord. Зокрема, їхньою ціллю стали чати гри Minecraft.

На його думку, росіяни частково використовують ігрові спільноти, зокрема Discord, для публікації інформації та її поширення. Він сказав, що його компанія консультує уряди з цього приводу.

Сміт закликав до створення національної стратегії зі зміцнення кіберзахисту з використанням штучного інтелекту, посилаючись на загрозу з боку Китаю та Ірану.

Що цьому передувало:

  • Платформу Discord вважають джерелом витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.
  • Раніше журналісти спілкувалися з користувачами платформи Discord, які могли бути свідками публікації секретних документів. Зокрема, серед них є підліток та дитина.

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Теми: ВагнерРосіяінтернеткібербезпека
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