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"Вагнер" и разведка РФ пытались проникнуть в сообщества геймеров – глава Microsoft

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 17:50
Вагнер и разведка РФ пытались проникнуть в сообщества геймеров – глава Microsoft
Фото: Брэд Смит, Bloomberg

Группа "Вагнер" и российская разведки пытались проникнуть в игровые сообщества, такие как Discord, для ведения информационной кампании.

Источник: сайт саммита мировой экономики Semafor со ссылкой на заявление президента Microsoft Брэда Смита во время выступления

Детали: Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что команда по анализу цифровых угроз недавно обнаружила попытку группы "Вагнер" и российской разведки проникнуть на игровые платформы, такие как Discord. В частности, их целью стали чаты игры Minecraft.

По его мнению, россияне частично используют игровые сообщества, в частности Discord, для публикации информации и ее распространения. Он сказал, что его компания консультирует правительства по этому поводу.

Смит призвал к созданию национальной стратегии по укреплению киберзащиты с использованием искусственного интеллекта, ссылаясь на угрозу со стороны Китая и Ирана.

Что этому предшествовало:

  • Платформу Discord считают источником утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.
  • Ранее журналисты общались с пользователями платформы Discord, которые могли быть свидетелями публикации секретных документов. В частности, среди них есть подросток и ребенок.

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Темы: ВагнерРосcияинтернеткибербезопасность
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