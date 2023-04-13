"Вагнер" и разведка РФ пытались проникнуть в сообщества геймеров – глава Microsoft

Группа "Вагнер" и российская разведки пытались проникнуть в игровые сообщества, такие как Discord, для ведения информационной кампании.

Источник: сайт саммита мировой экономики Semafor со ссылкой на заявление президента Microsoft Брэда Смита во время выступления

Детали: Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что команда по анализу цифровых угроз недавно обнаружила попытку группы "Вагнер" и российской разведки проникнуть на игровые платформы, такие как Discord. В частности, их целью стали чаты игры Minecraft.

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По его мнению, россияне частично используют игровые сообщества, в частности Discord, для публикации информации и ее распространения. Он сказал, что его компания консультирует правительства по этому поводу.

Смит призвал к созданию национальной стратегии по укреплению киберзащиты с использованием искусственного интеллекта, ссылаясь на угрозу со стороны Китая и Ирана.

Что этому предшествовало:

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