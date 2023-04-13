ЗМІ не знайшли прізвища Онуфрія в базі анульованих паспортів МВС Росії

МИТРОПОЛИТ ОНУФРІЙ ПІД ЧАС БОГОСЛУЖІННЯ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА УПЦ МП

Російське видання "Агентство" стверджує, що в базі анульованих паспортів МВС Росії не значиться паспорт митрополита УПЦ МП Онуфрія (у миру Ореста Березовського).

Джерело: російське видання "Агентство"

Дослівно: "Російський паспорт митрополита Онуфрія, глави пов'язаної з Москвою Української православної церкви (УПЦ), не з'явився в базі анульованих паспортів МВС Росії, з'ясувало "Агентство". Сам митрополит, у миру Орест Березовський, стверджував, що відмовився від громадянства Росії".

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Деталі. Пошукова система головного управління з питань міграції МВС Росії містить перелік недійсних паспортів. Проте видання не знайшло в цій базі документ, виданий на ім'я Ореста Березовського.

Що було раніше:

За даними розслідування "Української правди", митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають російське громадянство.

8 квітня сам митрополит УПЦ МП Онуфрій заявив, що не вважає себе громадянином Росії, однак визнав, що раніше мав російський паспорт, якого нібито позбувся.