Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ не знайшли прізвища Онуфрія в базі анульованих паспортів МВС Росії

Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 квітня 2023, 19:06
ЗМІ не знайшли прізвища Онуфрія в базі анульованих паспортів МВС Росії
МИТРОПОЛИТ ОНУФРІЙ ПІД ЧАС БОГОСЛУЖІННЯ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА УПЦ МП

Російське видання "Агентство" стверджує, що в базі анульованих паспортів МВС Росії не значиться паспорт митрополита УПЦ МП Онуфрія (у миру Ореста Березовського).

Джерело: російське видання "Агентство"

Дослівно: "Російський паспорт митрополита Онуфрія, глави пов'язаної з Москвою Української православної церкви (УПЦ), не з'явився в базі анульованих паспортів МВС Росії, з'ясувало "Агентство". Сам митрополит, у миру Орест Березовський, стверджував, що відмовився від громадянства Росії".

Реклама:
 

Деталі. Пошукова система головного управління з питань міграції МВС Росії містить перелік недійсних паспортів. Проте видання не знайшло в цій базі документ, виданий на ім'я Ореста Березовського.

Що було раніше

ВІДЕО ДНЯ
Теми: УПЦ МПРосіягромадянствопаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
Усі новини...
Реклама: