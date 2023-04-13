СМИ не нашли фамилии Онуфрия в базе аннулированных паспортов МВД России

МИТРОПОЛИТ ОНУФРИЙ ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ, ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА УПЦ МП

Российское издание "Агентство" утверждает, что в базе аннулированных паспортов МВД России не значится паспорт митрополита УПЦ МП Онуфрия (в миру Ореста Березовского).

Источник: российское издание "Агентство"

Дословно: "Российский паспорт митрополита Онуфрия, главы связанной с Москвой Украинской православной церкви (УПЦ), не появился в базе аннулированных паспортов МВД России, выяснило "Агентство". Сам митрополит, в миру Орест Березовский, утверждал, что отказался от гражданства России".

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Детали. Поисковая система главного управления по вопросам миграции МВД России содержит перечень недействительных паспортов. Однако издание не нашло в этой базе документ, выданный на имя Ореста Березовского.

Что предшествовало:

Согласно расследованию "Украинской правды", митрополит УПЦ МП Онуфрий и еще более 20 священнослужителей УПЦ МП имеют российское гражданство.

8 апреля сам митрополит УПЦ МП Онуфрий заявил, что не считает себя гражданином России, однако признал, что ранее имел российский паспорт, от которого якобы избавился.