Резніков: Крим має бути звільнений для безпеки судноплавства – і буде

Міністр оборони України Олексій Резніков наголошує на необхідності деокупації півострова Крим для гарантування цілковитої безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Джерело: Олексій Резніков на Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті в четвер, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Для забезпечення 100-відсоткової безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнений. І він буде звільнений. Крим знову повернеться в українську родину, як це було в 1991 році. Крим – це Україна".

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Деталі: Міністр запевнив, що Україна зробить усе необхідне для звільнення Криму.

Він також наголосив на важливості свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях, яка веде до "продовольчої безпеки" для світу та економічної - для України.

Крім іншого, Резніков повідомив про зустрічі з представниками військово-промислового комплексу Румунії, яка "виготовляє деякі цікаві речі, що потрібні Україні".