Резников: Крым должен быть освобожден для безопасности судоходства – и будет

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивает необходимость деоккупации полуострова Крым для обеспечения полной безопасности и свободы судоходства в Черном и Азовском морях.

Источник: Алексей Резников на Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте в четверг, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Для обеспечения 100-процентной безопасности и свободы судоходства в Черном и Азовском морях Крым должен быть освобожден. И он будет освобожден. Крым снова вернется в украинскую семью, как это было в 1991 году. Крым – это Украина".

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Детали: Министр заверил, что Украина сделает все необходимое для освобождения Крыма.

Он также отметил важность свободы судоходства в Черном и Азовском морях, которая ведет к "продовольственной безопасности" для мира и экономической – для Украины.

Помимо прочего, Резников сообщил о встречах с представителями военно-промышленного комплекса Румынии, которая "производит некоторые интересные вещи, которые нужны Украине".