Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников: Крым должен быть освобожден для безопасности судоходства – и будет

"Украинская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 19:24
Резников: Крым должен быть освобожден для безопасности судоходства – и будет
Алексей Резников, фото Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивает необходимость деоккупации полуострова Крым для обеспечения полной безопасности и свободы судоходства в Черном и Азовском морях.

Источник: Алексей Резников на Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте в четверг, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Для обеспечения 100-процентной безопасности и свободы судоходства в Черном и Азовском морях Крым должен быть освобожден. И он будет освобожден. Крым снова вернется в украинскую семью, как это было в 1991 году. Крым – это Украина".

Детали: Министр заверил, что Украина сделает все необходимое для освобождения Крыма.

Он также отметил важность свободы судоходства в Черном и Азовском морях, которая ведет к "продовольственной безопасности" для мира и экономической – для Украины.

Помимо прочего, Резников сообщил о встречах с представителями военно-промышленного комплекса Румынии, которая "производит некоторые интересные вещи, которые нужны Украине".

Темы: КрымРезниковЧерное мореАзовское море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
Крым
Постель брать будете? Российских оккупантов ждет рекордно горячее лето в Крыму
Оккупанты в Крыму отказались от майской демонстрации и парада на 9 мая
В России держат в изоляторе украинку, которая отказалась от паспорта РФ
Последние новости
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
Все новости...
Реклама: