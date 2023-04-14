Українські бійці отримали два бойових човни Trident від Фонду Притули
Фонд Сергія Притули передав Силам оборони України два багатофункціональні бойові човни Trident, на яких буде встановлено кулемети Browning.
Джерело: Сергій Притула у Facebook
Пряма мова: "Два перші українські багатофункціональні бойові човни Trident передані Силам Оборони!
8 метровий човен, з 400-сильними двигунами, здатний перевозити до 12 чоловік десанту з швидкістю понад 44 морських вузлів. Плюс буде встановлено на кожному по 2 кулемета Browning. Інтегровано навігаційні системи, радіозв’язок, ехолот.
Човни виготовлені на одному з українських судобудівельних підприємств. Усього до проектування, розробки та виготовлення човнів було залучено шість вітчизняних підприємств".
Деталі: Притула додав, що човни передано військовим із трейлерами для транспортування.
Загальна вартість проекту становила 10 093 256 гривень.
Волонтер зазначив, що тепер його фонд допоміг українським захисникам і в небі, і на суші, і в космосі, і на воді.