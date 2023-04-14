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Українські бійці отримали два бойових човни Trident від Фонду Притули

Олена РощінаП'ятниця, 14 квітня 2023, 10:57
Українські бійці отримали два бойових човни Trident від Фонду Притули
Човен Trident, скриншот

Фонд Сергія Притули передав Силам оборони України два багатофункціональні бойові човни Trident, на яких буде встановлено кулемети Browning.

Джерело: Сергій Притула у Facebook

Пряма мова: "Два перші українські багатофункціональні бойові човни Trident передані Силам Оборони! 

8 метровий човен, з 400-сильними двигунами, здатний перевозити до 12 чоловік десанту з швидкістю понад 44 морських вузлів. Плюс буде встановлено на кожному по 2 кулемета Browning. Інтегровано навігаційні системи, радіозв’язок, ехолот.

Човни виготовлені на одному з українських судобудівельних підприємств. Усього до проектування, розробки та виготовлення човнів було залучено шість вітчизняних підприємств".

Деталі: Притула додав, що човни передано військовим із трейлерами для транспортування.

Загальна вартість проекту становила 10 093 256 гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Волонтер зазначив, що тепер його фонд допоміг українським захисникам і в небі, і на суші, і в космосі, і на воді.

Теми: Сергій Притула волонтеризброяЗбройні сили
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