Украинские бойцы получили две боевые лодки Trident от Фонда Притулы

Фонд Сергея Притулы передал Силам обороны Украины две многофункциональные боевые лодки Trident, на которых будут установлены пулеметы Browning.

Источник: Сергей Притула в Facebook

Прямая речь: "Две первые украинские многофункциональные боевые лодки Trident переданы Силам Обороны!

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8 метровая лодка, с 400-сильными двигателями, способна перевозить до 12 человек десанта со скоростью более 44 морских узлов. Плюс будет установлено на каждом по 2 пулемета Browning. Интегрированы навигационные системы, радиосвязь, эхолот.

Лодки изготовлены на одном из украинских судостроительных предприятий. Всего к проектированию, разработке и изготовлению лодок было привлечено шесть отечественных предприятий".

Детали: Притула добавил, что лодки переданы военным с трейлерами для транспортировки.

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Общая стоимость проекта составила 10 093 256 гривен.

Волонтер отметил, что теперь его фонд помог украинским защитникам и в небе, и на суше, и в космосе, и на воде.