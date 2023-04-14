Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские бойцы получили две боевые лодки Trident от Фонда Притулы

Елена РощинаПятница, 14 апреля 2023, 10:57
Украинские бойцы получили две боевые лодки Trident от Фонда Притулы
Лодка Trident, скриншот

Фонд Сергея Притулы передал Силам обороны Украины две многофункциональные боевые лодки Trident, на которых будут установлены пулеметы Browning.

Источник: Сергей Притула в Facebook

Прямая речь: "Две первые украинские многофункциональные боевые лодки Trident переданы Силам Обороны! 

8 метровая лодка, с 400-сильными двигателями, способна перевозить до 12 человек десанта со скоростью более 44 морских узлов. Плюс будет установлено на каждом по 2 пулемета Browning. Интегрированы навигационные системы, радиосвязь, эхолот.

Лодки изготовлены на одном из украинских судостроительных предприятий. Всего к проектированию, разработке и изготовлению лодок было привлечено шесть отечественных предприятий".

Детали: Притула добавил, что лодки переданы военным с трейлерами для транспортировки.

Общая стоимость проекта составила 10 093 256 гривен.

ВИДЕО ДНЯ

Волонтер отметил, что теперь его фонд помог украинским защитникам и в небе, и на суше, и в космосе, и на воде.

Темы: Сергей Притула волонтерыоружиеВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
Сергей Притула
Притула показал, как украинский дрон SHARK работает над Донецком
Притула рассказал, сколько и каких дронов приобрели "в отместку"
Дроны на 800 км: Притула рассказал, что приобрели за донаты "на месть"
Последние новости
06:04
Результаты проверки "слива" секретных документов будут готовы через 45 дней – Пентагон
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
Все новости...
Реклама: