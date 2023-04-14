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Украинские бойцы получили две боевые лодки Trident от Фонда Притулы

Елена РощинаПятница, 14 апреля 2023, 10:57
Украинские бойцы получили две боевые лодки Trident от Фонда Притулы
Лодка Trident, скриншот

Фонд Сергея Притулы передал Силам обороны Украины две многофункциональные боевые лодки Trident, на которых будут установлены пулеметы Browning.

Источник: Сергей Притула в Facebook

Прямая речь: "Две первые украинские многофункциональные боевые лодки Trident переданы Силам Обороны! 

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8 метровая лодка, с 400-сильными двигателями, способна перевозить до 12 человек десанта со скоростью более 44 морских узлов. Плюс будет установлено на каждом по 2 пулемета Browning. Интегрированы навигационные системы, радиосвязь, эхолот.

Лодки изготовлены на одном из украинских судостроительных предприятий. Всего к проектированию, разработке и изготовлению лодок было привлечено шесть отечественных предприятий".

Детали: Притула добавил, что лодки переданы военным с трейлерами для транспортировки.

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Общая стоимость проекта составила 10 093 256 гривен.

Волонтер отметил, что теперь его фонд помог украинским защитникам и в небе, и на суше, и в космосе, и на воде.

Темы: Сергей Притула волонтерыоружиеВооруженные силы
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