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Окупанти готуються заблокувати персонал ЗАЕС через можливий контрнаступ ЗСУ – Енергоатом

Ірина БалачукП'ятниця, 14 квітня 2023, 12:52
Окупанти готуються заблокувати персонал ЗАЕС через можливий контрнаступ ЗСУ – Енергоатом
Фото ілюстративне з Telegram Енергоатома

Російські окупанти завозять на Запорізьку АЕС їжу та воду і готуються силоміць утримувати там персонал станції, побоюючись анонсованого українського контрнаступу.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" та канал Енергодар у Telegram

Деталі: Повідомляється, що наразі є "шалений дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС", також є інформація про майбутній український наступ, тому окупанти готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС.

Зазначається, що загарбники вже завезли на станцію багато провізії та води. В Енергоатомі припускають, що росіяни можуть не відпустити персонал станції після однієї з чергових робочих змін і силоміць їх заблокують на ЗАЕС.

В Енергоатомі нагадали, що так окупанти вже чинили на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді загарбники близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей в заручниках аж до деокупації.

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Теми: ЗАЕСЕнергоатомокупаціяЕнергодар
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