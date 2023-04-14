Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты готовятся заблокировать персонал ЗАЭС из-за возможного контрнаступления ВСУ – Энергоатом

Ирина БалачукПятница, 14 апреля 2023, 12:52
Оккупанты готовятся заблокировать персонал ЗАЭС из-за возможного контрнаступления ВСУ – Энергоатом
Фото иллюстративное из Telegram Энергоатома

Российские оккупанты завозят на Запорожскую АЭС еду и воду и готовятся силой удерживать там персонал станции, опасаясь анонсированного украинского контрнаступления.

Источник: НАЭК "Энергоатом" и канал Энергодар в Telegram

Детали: Сообщается, что сейчас есть "безумный дефицит профессиональных атомщиков, которые нужны для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС", также есть информация о предстоящем украинском наступлении, поэтому оккупанты готовятся к длительному удерживанию в заложниках сотрудников ЗАЭС.

Отмечается, что захватчики уже завезли на станцию много провизии и воды. В Энергоатоме предполагают, что россияне могут не отпустить персонал станции после одной из очередных рабочих смен и силой их заблокируют на ЗАЭС.

В Энергоатоме напомнили, что так оккупанты уже поступали в начале полномасштабного вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики около месяца не отпускали персонал станции по домам, удерживая людей в заложниках вплоть до деоккупации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗАЭСЭнергоатомоккупацияЭнергодар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
ЗАЭС
Возле энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина – Энергоатом
Оккупанты готовят план эвакуации с Запорожской АЭС – Сопротивление
В октябре украинская армия предприняла неудачную попытку вернуть Запорожскую АЭС – Times
Последние новости
06:04
Результаты проверки "слива" секретных документов будут готовы через 45 дней – Пентагон
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
Все новости...
Реклама: