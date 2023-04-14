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Російським школярам розкажуть про "геноцид радянського народу" з прив'язкою до України

"Українська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 13:26
Російським школярам розкажуть про геноцид радянського народу з прив'язкою до України
Школярам промиють мізки російською пропагандою, razgovor-cdn.edsoo.ru

Російська влада запланувала на 17 квітня "урок" у школах із пропагандою війни в Україні під приводом "фашизму" і вигаданого "геноциду радянського народу" за часів Другої світової війни.

Джерело: "Сирена" на підставі матеріалів "Розмов про важливе" ("Разговоры о важном") від Міністерства просвіти Російської Федерації

Деталі: На сайті "Розмов про важливе" опубліковано матеріали до уроку, приуроченого до "Дня пам'яті про геноцид радянського народу нацистами та їхніми поплічниками", що містять сценарії уроку та рекомендації для вчителів.

1-4 класам вчителі мають розповісти про перемогу Росії у так званій "Великій вітчизняній війні", показати фотографії з концтаборів та посіяти думку, що фашист – гірший за звіра. У фіналі вчителям потрібно згадати про нібито присутність "фашистів" в Україні: "Знову здіймають фашисти голови, знову хочуть війни, загибелі та горя людей. Наша країна прийшла на допомогу Донецькій та Луганській народним республікам".

5-11 класам вчителі мають розповісти більше, розкривши поняття слова "геноцид" на прикладі блокади Ленінграда та концтаборів. Фінал уроків також має завершитися ситуацією в Україні: "Однак події, що відбуваються там (на Добасі) зараз, – найважливіше нагадування нам: не можна забувати минуле. І сьогодні ми зіткнулися з новими спробами знищення мирного населення".

Загалом розроблено п'ять презентацій (для 1-2, 3-4 класів, для 5-7, 8-9 і 10-11 класів). Вони супроводжуються відеозаписами. Долучено фотографії не лише з німецьких концтаборів у 1940-х роках, а й знімки з розбитих зараз шкіл на сході України.

Звісно, жодної згадки про те, що війну в Україну й зокрема на Донбас принесла Росія, нема.

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Контекст: Російська влада з 2019 року почала процес "визнання" так званого "факту геноциду радянського народу" за часів Другої світової війни. СКР порушує кримінальні справи за статтею "Геноцид", за 11 із них регіональні суди вже "визнали" факти злочинів.

У січні 2023 року Володимир Путін заявив, що визнати геноцид щодо радянських громадян вкрай важливо, щоб "зберегти історичну пам'ять". Водночас він зазначив, що в цьому питанні потрібно приділити особливу увагу молоді.

У березні Держдума РФ ухвалила заяву про визнання "геноциду народів СРСР з боку Німеччини та її пособників". В'ячеслав Володін при цьому згадав ситуацію в Україні та невивчені "уроки минулого".

Україна на тлі загарбницької війни, розв'язаної проти неї Росією, відстоює ідею геноциду українського народу з боку РФ, пояснюючи бажанням знищити все українське звірства російської армії. Крім того, українці часто називають російських загарбників "рашистами" за аналогією з фашистами.

Знати більше: Тімоті Снайдер визначив 6 ознак геноциду, дії Путіна їм відповідають

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Теми: Росіяпропагандагеноцидвійна
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