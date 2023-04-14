Российским школьникам расскажут о "геноциде советского народа" с привязкой к Украине

Российские власти запланировали на 17 апреля "урок" в школах с пропагандой войны в Украине под предлогом "фашизма" и вымышленного "геноцида советского народа" во времена Второй мировой войны.

Источник: "Сирена" на основании материалов "Разговоры о важном" от Министерства просвещения Российской Федерации

Детали: На сайте "Разговоров о важном" опубликованы материалы к уроку, приуроченному ко "Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками", которые содержат сценарии урока и рекомендации для учителей.

1-4 классам учителя должны рассказать о победе России в так называемой "Великой отечественной войне", показать фотографии из концлагерей и посеять мнение, что фашист – хуже зверя. В финале учителям нужно упомянуть о якобы присутствии "фашистов" в Украине: "Снова поднимают фашисты головы, снова хотят войны, гибели и горя людей. Наша страна пришла на помощь Донецкой и Луганской народным республикам".

5-11 классам учителя должны рассказать больше, раскрыв понятие слова "геноцид" на примере блокады Ленинграда и концлагерей. Финал уроков также должен завершиться ситуацией в Украине: "Однако события, которые происходят там (на Добассе) сейчас, – важнейшее напоминание нам: нельзя забывать прошлое. И сегодня мы столкнулись с новыми попытками уничтожения мирного населения".

Всего разработаны пять презентаций (для 1-2, 3-4 классов, для 5-7, 8-9 и 10-11 классов). Они сопровождаются видеозаписями. Приложены фотографии не только из немецких концлагерей в 1940-х годах, но и снимки из разбитых сейчас школ на востоке Украины.

Конечно же, никакого упоминания о том, что войну в Украину и в частности на Донбасс принесла Россия, нет.

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Контекст: Российские власти с 2019 года начали процесс "признания" так называемого "факта геноцида советского народа" во времена Второй мировой войны. СКР возбуждает уголовные дела по статье "Геноцид", по 11 из ним региональные суды уже "признали" факты преступлений.

В январе 2023 года Владимир Путин заявил, что признать геноцид в отношении советских граждан крайне важно, чтобы "сохранить историческую память". При этом он отметил, что в этом вопросе нужно уделить особое внимание молодежи.

В марте Госдума РФ приняла заявление о признании "геноцида народов СССР со стороны Германии и ее пособников". Вячеслав Володин при этом упомянул ситуацию в Украине и невыученные "уроки прошлого".

Украина на фоне захватнической войны, развязанной против нее Россией, отстаивает идею геноцида украинского народа со стороны РФ, объясняя желанием уничтожить все украинское зверства российской армии. Кроме того, украинцы часто называют российских захватчиков "рашистами" по аналогии с фашистами.

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