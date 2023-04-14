В Беларуси заявили, что уже готовят площадки под стратегическое ядерное оружие РФ
Беларусь уже занимается подготовкой площадок для размещения стратегического ядерного оружия России, сообщил министр обороны РБ Виктор Хренин.
Источник: белорусское госиздание Белта со ссылкой на заявление Хренина
Прямая речь Хренина: "Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают".
Детали: Он добавил, что тактическое ядерное оружие, которое будет размещено в Беларуси, сможет использовать только российская сторона.
При этом Хренин напомнил, что в Беларуси "подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы", также РБ получила "современный комплекс "Искандер", который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками".
А на следующей неделе, по словам министра обороны РБ, завершится подготовка соответствующего белорусского подразделения в России.
Предыстория:
- 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в своем обращении к народу заговорил о возможности размещения российского стратегического ядерного оружия на белорусской территории.
- В начале апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Беларусь уже имеет в распоряжении штурмовые самолеты и комплексы "Искандер-М", которые способны нанести тактические ядерные удары.