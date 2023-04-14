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В Беларуси заявили, что уже готовят площадки под стратегическое ядерное оружие РФ

Ирина БалачукПятница, 14 апреля 2023, 14:12
В Беларуси заявили, что уже готовят площадки под стратегическое ядерное оружие РФ
Министр обороны РБ Виктор Хренин. Фото Белта

Беларусь уже занимается подготовкой площадок для размещения стратегического ядерного оружия России, сообщил министр обороны РБ Виктор Хренин.

Источник: белорусское госиздание Белта со ссылкой на заявление Хренина

Прямая речь Хренина: "Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают".

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Детали: Он добавил, что тактическое ядерное оружие, которое будет размещено в Беларуси, сможет использовать только российская сторона.

При этом Хренин напомнил, что в Беларуси "подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы", также РБ получила "современный комплекс "Искандер", который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками".

А на следующей неделе, по словам министра обороны РБ, завершится подготовка соответствующего белорусского подразделения в России.  

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Темы: Беларусьядерное оружиеРосcия
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