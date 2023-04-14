В Беларуси заявили, что уже готовят площадки под стратегическое ядерное оружие РФ

Беларусь уже занимается подготовкой площадок для размещения стратегического ядерного оружия России, сообщил министр обороны РБ Виктор Хренин.

Источник: белорусское госиздание Белта со ссылкой на заявление Хренина

Прямая речь Хренина: "Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают".

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Детали: Он добавил, что тактическое ядерное оружие, которое будет размещено в Беларуси, сможет использовать только российская сторона.

При этом Хренин напомнил, что в Беларуси "подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы", также РБ получила "современный комплекс "Искандер", который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками".

А на следующей неделе, по словам министра обороны РБ, завершится подготовка соответствующего белорусского подразделения в России.

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