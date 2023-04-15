Обстріл Слов'янська: кількість жертв зросла до 9, пошуки 4 людей тривають

З-під завалів зруйнованого внаслідок російського обстрілу будинку у місті Слов'янськ Донецької області вилучили тіло загиблої жінки, пошуки ще 4 осіб тривають.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області

Деталі: Як повідомляє "Суспільне", станом на 23:50 у Слов'янську рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки, тривають пошуки ще 4 людей. Загальна кількість загиблих зросла до 9.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що станом на 21:00 у Слов'янську під час обстрілів 21 людина отримала поранення та 8 – загинули. За інформацією очільника ОВА, ще 5 людей, ймовірно, залишалися під уламками зруйнованого будинку.

Що цьому передувало: