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Обстріл Слов'янська: кількість жертв зросла до 9, пошуки 4 людей тривають

"Українська правда"Субота, 15 квітня 2023, 00:31
Обстріл Слов'янська: кількість жертв зросла до 9, пошуки 4 людей тривають
Пошкоджений будинок у Слов'янську. Фото Донецької ОВА

З-під завалів зруйнованого внаслідок російського обстрілу будинку у місті Слов'янськ Донецької області вилучили тіло загиблої жінки, пошуки ще 4 осіб тривають.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області

Деталі: Як повідомляє "Суспільне", станом на 23:50 у Слов'янську рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки, тривають пошуки ще 4 людей. Загальна кількість загиблих зросла до 9.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що станом на 21:00 у Слов'янську під час обстрілів 21 людина отримала поранення та 8 – загинули. За інформацією очільника ОВА, ще 5 людей, ймовірно, залишалися під уламками зруйнованого будинку.

Що цьому передувало:

  • Близько 16:00 14 квітня росіяни завдали ударів по Слов’янську, випустивши по місту щонайменше 7 ракет.
  • Пошкоджень зазнали 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, школа, база відпочинку, адмінбудівля, крамниця, господарський центр і 12 автомобілів.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами по житлових кварталах Слов’янська на Донеччині, у результаті чого є загиблі та поранені.

Теми: Слов'янськЗеленськийДСНС
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