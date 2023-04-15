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Обстрел Славянска: количество жертв возросло до 9, поиски 4 человек продолжаются

"Украинская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 00:31
Обстрел Славянска: количество жертв возросло до 9, поиски 4 человек продолжаются
Поврежденный дом в Славянске. Фото Донецкой ОГА

Из-под завалов разрушенного в результате российского обстрела дома в городе Славянск Донецкой области изъяли тело погибшей женщины, поиски еще 4 человек продолжаются.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области

Детали: Как сообщает "Суспільне", по состоянию на 23:50 в Славянске спасатели изъяли из-под завалов тело погибшей женщины, продолжаются поиски еще 4 человек. Общее количество погибших возросло до 9.

Ранее председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что по состоянию на 21:00 в Славянске во время обстрелов 21 человек получил ранения и 8 – погибли. По информации главы ОВА, еще 5 человек, вероятно, оставались под обломками разрушенного дома.

Что этому предшествовало:

  • Около 16:00 14 апреля россияне нанесли удары по Славянску, выпустив по городу не менее 7 ракет.
  • Повреждения получили 5 многоэтажек, 5 частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Темы: СлавянскЗеленскийГСЧС
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