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Обстріл Слов’янська: з-під завалів дістали ще два тіла загиблих

Роман ПетренкоСубота, 15 квітня 2023, 14:30
Обстріл Слов’янська: з-під завалів дістали ще два тіла загиблих
фото ова

З-під завалів п'ятиповерхівки у Слов'янську Донецької області дістали ще двох загиблих.

Джерело: речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал в коментарі "Суспільному"

Деталі: Таким чином кількість загиблих унаслідок вчорашнього обстрілу міста зросла до 11 людей, ще 21 людина отримала поранення.

У зруйнованій п'ятиповерхівці загинули шість людей.

Під завалами залишаються люди.

Що цьому передувало:

  • Близько 16:00 14 квітня росіяни завдали ударів по Слов’янську, випустивши по місту щонайменше 7 ракет.
  • Пошкоджень зазнали 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, школа, база відпочинку, адмінбудівля, крамниця, господарський центр і 12 автомобілів.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами по житлових кварталах Слов’янська на Донеччині, у результаті чого є загиблі та поранені.

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Теми: Слов'янськобстрілРосія
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