Обстріл Слов’янська: з-під завалів дістали ще два тіла загиблих

З-під завалів п'ятиповерхівки у Слов'янську Донецької області дістали ще двох загиблих.

Джерело: речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал в коментарі "Суспільному"

Деталі: Таким чином кількість загиблих унаслідок вчорашнього обстрілу міста зросла до 11 людей, ще 21 людина отримала поранення.

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У зруйнованій п'ятиповерхівці загинули шість людей.

Під завалами залишаються люди.

Що цьому передувало:

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