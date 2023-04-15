Обстрел Славянска: из-под завалов достали еще два тела погибших

Из-под завалов пятиэтажки в Славянске достали еще двух погибших.

Источник: пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии "Суспільному"

Детали: Таким образом количество погибших в результате вчерашнего обстрела города возросло до 11 человек, еще 21 человек получил ранения.

В разрушенной пятиэтажке погибли шесть человек.

Под завалами остаются люди.

Что этому предшествовало:

Около 16:00 14 апреля россияне нанесли удары по Славянску, выпустив по городу не менее 7 ракет.

Повреждения получили 5 многоэтажек, 5 частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.