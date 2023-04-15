Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрел Славянска: из-под завалов достали еще два тела погибших

Роман ПетренкоСуббота, 15 апреля 2023, 14:30
Обстрел Славянска: из-под завалов достали еще два тела погибших
фото ова

Из-под завалов пятиэтажки в Славянске достали еще двух погибших.

Источник: пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии "Суспільному"

Детали: Таким образом количество погибших в результате вчерашнего обстрела города возросло до 11 человек, еще 21 человек получил ранения.

В разрушенной пятиэтажке погибли шесть человек.

Под завалами остаются люди.

Что этому предшествовало:

  • Около 16:00 14 апреля россияне нанесли удары по Славянску, выпустив по городу не менее 7 ракет.
  • Повреждения получили 5 многоэтажек, 5 частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СлавянскобстрелРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина планировала атаки на российские войска в Сирии – СМИ

Мэр Парижа – Зеленскому: Если в 2024 году еще будет война, спортсменов РФ не должно быть на Олимпиаде

Молдова заявила о нарушении режима безопасности российскими войсками в "Приднестровье"

Сейм Литвы преодолел вето президента и ввел санкции против россиян и белорусов

Возобновление транзита агропродукции через Польшу: Укртрансбезпека опубликовала новые правила

Секретные документы Пентагона: Китай отказался давать "вагнеровцам" оружие

Все новости...
Славянск
Обстрел Славянска: количество жертв возросло до 9, поиски 4 человек продолжаются
Количество жертв в Славянске возросло до 8, под завалами могут оставаться люди
Зеленский об обстреле Славянска: государство-зло демонстрирует свою сущность
Последние новости
05:40
обновлено от 00:19В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу
04:58
Решение о членстве Украины в НАТО не будет быстрым – министр обороны Германии
03:55
Украина планировала атаки на российские войска в Сирии – СМИ
02:16
Обстрелы Сумщины: за сутки – 44 "прилета"
01:49
Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам
00:58
Стала известна причина взрыва в Белгороде: из российского бомбардировщика выпал боеприпас
23:59
Зеленский обратился к парламенту Мексики
23:42
Байден поговорил с Макроном после его неоднозначных заявлений о США и Китае
23:19
Зеленский: Никто не поймет, если в Вильнюсе не прозвучит приглашение Украины в НАТО
23:00
В Турции объяснили, почему не вводят санкции против РФ: Как тогда торговать и приедут ли туристы?
Все новости...
Реклама: