Обстрел Славянска: из-под завалов достали еще два тела погибших
Суббота, 15 апреля 2023, 14:30
Из-под завалов пятиэтажки в Славянске достали еще двух погибших.
Источник: пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии "Суспільному"
Детали: Таким образом количество погибших в результате вчерашнего обстрела города возросло до 11 человек, еще 21 человек получил ранения.
В разрушенной пятиэтажке погибли шесть человек.
Под завалами остаются люди.
Что этому предшествовало:
- Около 16:00 14 апреля россияне нанесли удары по Славянску, выпустив по городу не менее 7 ракет.
- Повреждения получили 5 многоэтажек, 5 частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
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