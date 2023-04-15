Обстрел Славянска: из-под завалов достали еще два тела погибших

Из-под завалов пятиэтажки в Славянске достали еще двух погибших.

Источник: пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии "Суспільному"

Детали: Таким образом количество погибших в результате вчерашнего обстрела города возросло до 11 человек, еще 21 человек получил ранения.

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В разрушенной пятиэтажке погибли шесть человек.

Под завалами остаются люди.

Что этому предшествовало:

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