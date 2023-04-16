Під завалами у Слов’янську шукають ще 4 людей
Неділя, 16 квітня 2023, 09:20
Станом на ранок 16 квітня під завалами у Слов’янську, який Росія атакувала 14 квітня, можуть залишатися чотири людини.
Джерело: ДСНС
Деталі: На місці зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового будинку тривають аварійно-рятувальні роботи.
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За інформацією Національної поліції під завалом можливе перебування ще 4 осіб.
Рятувальники уточнюють, що дві людини врятовані, тіла шести були підняті з-під завалів зруйнованої п'ятиповерхівки.
Загалом в результаті масованого ворожого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.
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Що цьому передувало:
- Близько 16:00 14 квітня росіяни завдали ударів по Слов’янську, випустивши по місту щонайменше 7 ракет.
- Пошкоджень зазнали 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, школа, база відпочинку, адмінбудівля, крамниця, господарський центр і 12 автомобілів.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами по житлових кварталах Слов’янська на Донеччині, у результаті чого є загиблі та поранені.