Під завалами у Слов’янську шукають ще 4 людей

Станом на ранок 16 квітня під завалами у Слов’янську, який Росія атакувала 14 квітня, можуть залишатися чотири людини.

Джерело: ДСНС

Деталі: На місці зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового будинку тривають аварійно-рятувальні роботи.

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За інформацією Національної поліції під завалом можливе перебування ще 4 осіб.

Рятувальники уточнюють, що дві людини врятовані, тіла шести були підняті з-під завалів зруйнованої п'ятиповерхівки.

Загалом в результаті масованого ворожого удару 11 людей загинуло, 22 дістали поранення.

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