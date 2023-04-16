Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под завалами в Славянске ищут еще 4 человека

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 09:20
Под завалами в Славянске ищут еще 4 человека
фото гсчс

По состоянию на утро 16 апреля под завалами в Славянске, который Россия атаковала 14 апреля, могут оставаться четыре человека.

Источник: ГСЧС

Детали: На месте разрушенного в результате обстрела 5-этажного дома продолжаются аварийно-спасательные работы.

По информации Национальной полиции под завалом возможно пребывание еще 4 человек.

Спасатели уточняют, что два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной пятиэтажки.

Всего в результате массированного вражеского удара 11 человек погибли, 22 получили ранения.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • Около 16:00 14 апреля россияне нанесли удары по Славянску, выпустив по городу не менее 7 ракет.
  • Повреждения получили 5 многоэтажек, 5 частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Темы: Славянскобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ

Буданов отреагировал на "заочный арест" от РФ: Мне приятно

Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику

Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия

Все новости...
Славянск
Из-под завалов в Славянске спасли двух человек, подняли еще 6 тел погибших
Обстрел Славянска: из-под завалов достали еще два тела погибших
Обстрел Славянска: количество жертв возросло до 9, поиски 4 человек продолжаются
Последние новости
18:51
Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев
18:49
Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году – президент
18:48
фото, видеоНаштамповали справок на 300 тысяч долларов: разоблачена преступная группа врачей
18:47
По просьбе Минкульта YouTube удалил видео "Вагнера"
18:39
Uber избавился от своей доли в российском "Яндекс.Такси" за $700 миллионов
18:36
В Минюсте объяснили, как развестись во время войны и нужен ли для этого военный билет
18:28
По всей Украине – воздушная тревога
18:11
Литва впервые отключится от энергосети РФ в тестовом режиме
18:01
Состояние владельцев luxury-брендов выросло на $93 миллиарда на фоне спроса на предметы роскоши
17:47
Кремль хочет сформировать антиукраинскую коалицию из ультралевых и ультраправых в Германии – WP
Все новости...
Реклама: