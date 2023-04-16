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Под завалами в Славянске ищут еще 4 человека

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 09:20
Под завалами в Славянске ищут еще 4 человека
фото гсчс

По состоянию на утро 16 апреля под завалами в Славянске, который Россия атаковала 14 апреля, могут оставаться четыре человека.

Источник: ГСЧС

Детали: На месте разрушенного в результате обстрела 5-этажного дома продолжаются аварийно-спасательные работы.

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По информации Национальной полиции под завалом возможно пребывание еще 4 человек.

Спасатели уточняют, что два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной пятиэтажки.

Всего в результате массированного вражеского удара 11 человек погибли, 22 получили ранения.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • Около 16:00 14 апреля россияне нанесли удары по Славянску, выпустив по городу не менее 7 ракет.
  • Повреждения получили 5 многоэтажек, 5 частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Темы: Славянскобстрел
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