Под завалами в Славянске ищут еще 4 человека

По состоянию на утро 16 апреля под завалами в Славянске, который Россия атаковала 14 апреля, могут оставаться четыре человека.

Источник: ГСЧС

Детали: На месте разрушенного в результате обстрела 5-этажного дома продолжаются аварийно-спасательные работы.

По информации Национальной полиции под завалом возможно пребывание еще 4 человек.

Спасатели уточняют, что два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной пятиэтажки.

Всего в результате массированного вражеского удара 11 человек погибли, 22 получили ранения.

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