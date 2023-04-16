Резников: Потери Украины в войне меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции

Министр обороны Алексей Резников заявил, что потери с украинской стороны во время полномасштабной войны меньше количества погибших в результате землетрясения в Турции.

Источник: Резников в интервью испанской газете La Razon

Прямая речь: "Конечно, у нас есть потери, потому что мы воюем. Но они критически меньше, чем у россиян. Я не могу назвать цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции.

Это означает, что наша главная цель – сохранить жизни наших солдат, в то время как Россия использует их как пушечное мясо. Это тактика мясорубки. Им все равно. Только в одном Бахмуте Россия теряет 500 человек ежедневно убитыми и ранеными".

Справка: 6 февраля юго-восток Турции и прилегающие районы Сирии всколыхнули два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подтвержденное количество погибших в результате разрушений в обеих странах превысило 50 тысяч человек. После того произошло еще три значительных землетрясения, которые тоже вызвали разрушение зданий и смерти около десятка людей.

Что предшествовало: В опубликованном недавно "слитом" документе Пентагона говорится о том, что Украина понесла от 124,5 до 131 тысячи общих потерь, в том числе 15,5-17,5 тысячи убитыми и 109-113,5 тысячи ранеными. В то же время потери России оцениваются в 35,5-43 тысячи убитыми в бою и 154-180 тысяч ранеными, то есть в целом в 189,5-223 тысячи.