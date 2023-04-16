Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников: Потери Украины в войне меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 16:42
Резников: Потери Украины в войне меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции
Алексей Резников, фото Дмитрия Ларина, УП

Министр обороны Алексей Резников заявил, что потери с украинской стороны во время полномасштабной войны меньше количества погибших в результате землетрясения в Турции.

Источник: Резников в интервью испанской газете La Razon

Прямая речь: "Конечно, у нас есть потери, потому что мы воюем. Но они критически меньше, чем у россиян. Я не могу назвать цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции.

Реклама:

Это означает, что наша главная цель – сохранить жизни наших солдат, в то время как Россия использует их как пушечное мясо. Это тактика мясорубки. Им все равно. Только в одном Бахмуте Россия теряет 500 человек ежедневно убитыми и ранеными".

Справка: 6 февраля юго-восток Турции и прилегающие районы Сирии всколыхнули два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подтвержденное количество погибших в результате разрушений в обеих странах превысило 50 тысяч человек. После того произошло еще три значительных землетрясения, которые тоже вызвали разрушение зданий и смерти около десятка людей.

Что предшествовало: В опубликованном недавно "слитом" документе Пентагона говорится о том, что Украина понесла от 124,5 до 131 тысячи общих потерь, в том числе 15,5-17,5 тысячи убитыми и 109-113,5 тысячи ранеными. В то же время потери России оцениваются в 35,5-43 тысячи убитыми в бою и 154-180 тысяч ранеными, то есть в целом в 189,5-223 тысячи.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РезниковвойнаТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Все новости...
Кадыров обиделся на своих вояк, которые попали в украинский плен
Контрнаступление обещает быть сложным и рискованным – СМИ
Резников назвал две причины, почему Запад не дает Украине всего оружия: первая связана с Меркель
В Брянске упал беспилотник со взрывчаткой – росСМИ
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: