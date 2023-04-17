Ексофіцер ВМС США керувала каналом Donbass Devushka, через який зливали документи – ЗМІ

До керування проросійським каналами в соцмережах Donbass Devushka, через які злили не менше 4 секретних документів, причетна ексофіцер Військово-морських сил США Сара Білc.

Джерело: WSJ, The Insider

Дослівно: "Одна з найбільших прокремлівських розповсюджувачок дезінформації та пропаганди, яка видавала себе в мережі за російську єврейку з Луганська, виявилася розлученою жінкою середніх років із Нью-Джерсі та ветераном ВМС США. Її викрили учасники інтернет-спільноти "Північноатлантична організація Fella" (NAFO), яка бореться з російською пропагандою.

Учасники групи NAFO зіставили фотографії та іншу інформацію і з'ясували, що справжнє ім'я "дівчини" - Сара Білс, проте нещодавно вона офіційно змінила його на інше, більш російське. Білс - колишній унтер-офіцер ВМС США, нещодавно звільнена з дійсної військової служби, народилася в Сполучених Штатах і живе в Ок Харборі, штат Вашингтон, поруч із військово-морською авіабазою Відбі-Айленд, де вона колись служила".

Фото- The Insider

Деталі: У пропагандистки з ніком Donbass Devushka (у різний час вона також використовувала псевдоніми Mila Medvedev, @luganskforlife, CheburekiVibes, MeatballSubZero, YuGopnik, GhostofLugansk) є свій Telegram-канал, Twitter і YouTube-канал, де вона викладає свій подкаст. У неї близько 135 тисяч підписників.

У Twitter Donbass Devushka публікувала свої відфільтровані фотографії і писала, що її звуть Міла.

У квітні Telegram-канал з однойменною назвою опублікував декілька секретних документів США. Як повідомляє The Insider, сама Білс стверджувала, що секретними документами поділився адміністратор її Telegram-каналу, однак додала, що зображення видалили після того, як вона їх виявила, а особу, яка їх розмістила, "покарано". У той же час 14 квітня зображення документів усе ще були в її Telegram-каналі.

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Сама Білc наголосила, що є лише однією з 15 людей "по всьому світу", які керують каналом. Імена інших адміністраторів вона відмовилася назвати.

Що було раніше:

Розслідувачі Bellingcat встановили, що опубліковані нещодавно у ЗМІ секретні документи США щодо війни в Україні були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, однак першоджерело може бути ще більш раннім.

Військовослужбовцю Національної гвардії американського штату Массачусетс Джеку Тейшейрі у п’ятницю, 14 квітня, оголосили обвинувачення у справі про витік секретних документів Міноборони США.

Детально про витік секретних документів читайте у статті Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди".