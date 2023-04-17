Экс-офицер ВМС США руководила каналом Donbass Devushka, через который сливали документы - СМИ

К управлению пророссийским каналами в соцсетях Donbass Devushka, через которые слили не менее 4 секретных документов, причастна экс-офицер Военно-морских сил США Сара Билс.

Источник: WSJ, The Insider

Дословно: "Одна из крупнейших прокремлевских распространительниц дезинформации и пропаганды, которая выдавала себя в сети за русскую еврейку из Луганска, оказалась разведенной женщиной средних лет из Нью-Джерси и ветераном ВМС США. Ее разоблачили участники интернет-сообщества "Североатлантическая организация Fella" (NAFO), которое борется с российской пропагандой.

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Участники группы NAFO сопоставили фотографии и другую информацию и выяснили, что настоящее имя "девушки" - Сара Билс, однако недавно она официально сменила его на другое, более русское. Билс - бывший унтер-офицер ВМС США, недавно уволенная с действительной военной службы, родилась в Соединенных Штатах и живет в Ок Харборе, штат Вашингтон, рядом с военно-морской авиабазой Видби-Айленд, где она когда-то служила".

Фото- The Insider

Детали: У пропагандистки с ником Donbass Devushka (в разное время она также использовала псевдонимы Mila Medvedev, @luganskforlife, CheburekiVibes, MeatballSubZero, YuGopnik, GhostofLugansk) есть свой Telegram-канал, Twitter и YouTube-канал, где она выкладывает свой подкаст. У нее около 135 тысяч подписчиков.

В Twitter Donbass Devushka публиковала свои отфильтрованные фотографии и писала, что ее зовут Мила.

ВИДЕО ДНЯ

В апреле Telegram-канал с одноименным названием опубликовал несколько секретных документов США. Как сообщает The Insider, сама Билс утверждала, что секретными документами поделился администратор ее Telegram-канала, однако добавила, что изображения удалили после того, как она их обнаружила, а лицо, которое их разместило, "наказано". В то же время 14 апреля изображения документов все еще были в ее Telegram-канале.

Сама Билс подчеркнула, что является лишь одной из 15 человек "по всему миру", которые управляют каналом. Имена других администраторов она отказалась назвать.

Что предшествовало:

Расследователи Bellingcat установили, что опубликованные недавно в СМИ секретные документы США по войне в Украине были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.

Военнослужащему Национальной гвардии американского штата Массачусетс Джеку Тейшейре в пятницу, 14 апреля, предъявили обвинение по делу об утечке секретных документов Минобороны США.

Подробно об утечке секретных документов читайте в статье Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США или смотрите в новом видео "ЕвроПравды".