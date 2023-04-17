На Великдень прикордонники до ночі відбивали атаки росіян у Бахмуті

На Великдень у Бахмуті Донецької області прикордонники відбили кілька атак російських окупантів: вбито 6 і поранено 5 загарбників.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Прикордонні підрозділи у складі Сил оборони ведуть важкі бойові дії з російсько-окупаційними військами за місто-фортецю Бахмут".

Деталі: Зазначається, що 16 квітня противник двічі атакував опорний пункт прикордонників. Першу спробу прориву російські зайди здійснили після обіду. У ході тривалого бою бійці Держприкордонслужби штурмову групу відкинули.

За кілька годин ворог відновив наступ, залучивши додаткову піхоту та посиливши артилерійський обстріл. Дві ворожі групи атакувальників намагались оточити позицію. Прикордонники викрили намір загарбників, здійснили маневр та вступили в стрілецький бій.

У ДПСУ повідомляють, що бойові сутички на коротких дистанціях тривали до ночі, окупантів зупинили на рубежі оборони.

За підсумками дня орієнтовні втрати противника склали - 11 осіб: 6 вбито та 5 поранено.

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Нагадаємо: За даними Генштабу у вечірньому зведенні 17 квітня, в епіцентрі бойових дій на фронті залишаються Бахмут та Мар’їнка.