На Пасху пограничники до ночи отражали атаки россиян в Бахмуте

На Пасху в Бахмуте Донецкой области пограничники отбили несколько атак российских оккупантов: убиты 6 и ранены 5 захватчиков.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Пограничные подразделения в составе Сил обороны ведут тяжелые боевые действия с российско-оккупационными войсками за город-крепость Бахмут".

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Детали: Отмечается, что 16 апреля противник дважды атаковал опорный пункт пограничников. Первую попытку прорыва российские захватчики осуществили после обеда. В ходе длительного боя бойцы Госпогранслужбы штурмовую группу отбросили.

Через несколько часов враг возобновил наступление, привлекая дополнительную пехоту и усилив артиллерийский обстрел. Две вражеские группы атакующих пытались окружить позицию. Пограничники разоблачили намерение захватчиков, совершили маневр и вступили в стрелковый бой.

В ГПСУ сообщают, что боевые столкновения на коротких дистанциях продолжались до ночи, оккупантов остановили на рубеже обороны.

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По итогам дня ориентировочные потери противника составили - 11 человек: 6 убиты и 5 ранены.

Напомним: По данным Генштаба в вечерней сводке 17 апреля, в эпицентре боевых действий на фронте остаются Бахмут и Марьинка.