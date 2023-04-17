Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буданов про "саботаж" війни з боку Герасимова й Патрушева: Це брехня

Олена РощінаПонеділок, 17 квітня 2023, 20:55
Буданов про саботаж війни з боку Герасимова й Патрушева: Це брехня
Кирило Буданов, фото Дмитра Ларіна, УП

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не вірить, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев намагалися зупинити війну Росії проти України на її початку.

Джерело: Кирило Буданов в інтерв'ю NV.UA

Деталі: За словами Буданова, витік документів Пентагону є спеціальною інформаційною операцією, які традиційно комбінують правду й неправду – видозмінені чи штучно створені "факти". Метою цього, переконаний він, було посіяти недовіру й скомпрометувати відносини України з США та іншими країнами. 

Реклама:

Керівник ГУР спростував інформацію "Tagesspiegel" про те, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев нібито намагалися саботувати захоплення України на початку війни, щоб вона закінчилася 5 березня 2022 року. Німецьке видання посилалося на секретний документ американських військових із витоку, а там цитували анонімне українське джерело, яке спиралося на дані російського джерела. 

Пряма мова Буданова: "Це брехня, чиста брехня. Герасимов був одним із небагатьох, у принципі, хто виступав за військову операцію. Патрушев займав більш нейтральну позицію, він ніколи не кричав "давайте їх вбивати" і ніколи не кричав "не треба цього робити" – як усі у цьому питанні був, щоб не бути крайнім.

Я його (Патрушева – ред.) не дуже люблю зі зрозумілих причин, але він не дурень". 

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Також Буданов сказав, що конфлікт між Міноборони РФ та ФСБ Росії зараз "не є значним" – "це навіть не можна конфліктом назвати". 

Буданов не дуже вірить і у бунт в Росії. 

Пряма мова: "Бунт у Росії? Подивіться в історії, які події спричиняли бунти впродовж ну 400 років останніх? Ну, точно не така ситуація". 

Теми: БудановвійнаРосіявитік
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Буданов
Якщо не будемо активно діяти, росіяни можуть тримати оборону хоч все життя – Буданов
Буданов: Без воєнних дій звільнити Крим неможливо
Близько 20% російських полонених здаються добровільно – Буданов
Останні новини
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський підтвердив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
Усі новини...
Реклама: