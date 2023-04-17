Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Буданов про "саботаж" війни з боку Герасимова й Патрушева: Це брехня

Олена РощінаПонеділок, 17 квітня 2023, 20:55
Буданов про саботаж війни з боку Герасимова й Патрушева: Це брехня
Кирило Буданов, фото Дмитра Ларіна, УП

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не вірить, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев намагалися зупинити війну Росії проти України на її початку.

Джерело: Кирило Буданов в інтерв'ю NV.UA

Деталі: За словами Буданова, витік документів Пентагону є спеціальною інформаційною операцією, які традиційно комбінують правду й неправду – видозмінені чи штучно створені "факти". Метою цього, переконаний він, було посіяти недовіру й скомпрометувати відносини України з США та іншими країнами. 

Керівник ГУР спростував інформацію "Tagesspiegel" про те, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев нібито намагалися саботувати захоплення України на початку війни, щоб вона закінчилася 5 березня 2022 року. Німецьке видання посилалося на секретний документ американських військових із витоку, а там цитували анонімне українське джерело, яке спиралося на дані російського джерела. 

Пряма мова Буданова: "Це брехня, чиста брехня. Герасимов був одним із небагатьох, у принципі, хто виступав за військову операцію. Патрушев займав більш нейтральну позицію, він ніколи не кричав "давайте їх вбивати" і ніколи не кричав "не треба цього робити" – як усі у цьому питанні був, щоб не бути крайнім.

Я його (Патрушева – ред.) не дуже люблю зі зрозумілих причин, але він не дурень". 

Деталі: Також Буданов сказав, що конфлікт між Міноборони РФ та ФСБ Росії зараз "не є значним" – "це навіть не можна конфліктом назвати". 

ВІДЕО ДНЯ

Буданов не дуже вірить і у бунт в Росії. 

Пряма мова: "Бунт у Росії? Подивіться в історії, які події спричиняли бунти впродовж ну 400 років останніх? Ну, точно не така ситуація". 

Теми: БудановвійнаРосіявитік
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
Буданов
Зимово-весняний наступ Росії провалився – Буданов 
Буданов заявив, що вигоду від "витоку" файлів Пентагону отримує лише Росія
Зеленський провів військову нараду: заслухав Залужного, Сирського, Буданова
Останні новини
18:39
Uber позбувся своєї частки в російському "Яндекс.Таксі" за $700 мільйонів
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
17:41
Понад 16 тисяч українських військових вже пройшли підготовку в рамках місії ЄС
17:36
МОН затвердило графік цьогорічних вступних іспитів до магістратури
17:33
відеоРосійські багатії накупили на Лазурному березі Франції вілл на "дачний кооператив"
17:28
Кремль після новин про майже повне ембарго на експорт до РФ пригрозив світовою кризою
Усі новини...
Реклама: