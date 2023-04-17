Буданов про "саботаж" війни з боку Герасимова й Патрушева: Це брехня

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не вірить, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев намагалися зупинити війну Росії проти України на її початку.

Джерело: Кирило Буданов в інтерв'ю NV.UA

Деталі: За словами Буданова, витік документів Пентагону є спеціальною інформаційною операцією, які традиційно комбінують правду й неправду – видозмінені чи штучно створені "факти". Метою цього, переконаний він, було посіяти недовіру й скомпрометувати відносини України з США та іншими країнами.

Керівник ГУР спростував інформацію "Tagesspiegel" про те, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев нібито намагалися саботувати захоплення України на початку війни, щоб вона закінчилася 5 березня 2022 року. Німецьке видання посилалося на секретний документ американських військових із витоку, а там цитували анонімне українське джерело, яке спиралося на дані російського джерела.

Пряма мова Буданова: "Це брехня, чиста брехня. Герасимов був одним із небагатьох, у принципі, хто виступав за військову операцію. Патрушев займав більш нейтральну позицію, він ніколи не кричав "давайте їх вбивати" і ніколи не кричав "не треба цього робити" – як усі у цьому питанні був, щоб не бути крайнім.

Я його (Патрушева – ред.) не дуже люблю зі зрозумілих причин, але він не дурень".

Деталі: Також Буданов сказав, що конфлікт між Міноборони РФ та ФСБ Росії зараз "не є значним" – "це навіть не можна конфліктом назвати".

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Буданов не дуже вірить і у бунт в Росії.

Пряма мова: "Бунт у Росії? Подивіться в історії, які події спричиняли бунти впродовж ну 400 років останніх? Ну, точно не така ситуація".