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Буданов о "саботаже" войны со стороны Герасимова и Патрушева: Это ложь

Елена РощинаПонедельник, 17 апреля 2023, 20:55
Буданов о саботаже войны со стороны Герасимова и Патрушева: Это ложь
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, УП

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не верит, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пытались остановить войну России против Украины в ее начале.

Источник: Кирилл Буданов в интервью NV.UA

Детали: По словам Буданова, утечка документов Пентагона является специальной информационной операцией, которые традиционно комбинируют правду и неправду – видоизмененные или искусственно созданные "факты". Целью этого, убежден он, было посеять недоверие и скомпрометировать отношения Украины с США и другими странами. 

Руководитель ГУР опроверг информацию "Tagesspiegel" о том, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев якобы пытались саботировать захват Украины в начале войны, чтобы она закончилась 5 марта 2022 года. Немецкое издание ссылалось на секретный документ американских военных из утечки, а там цитировали анонимный украинский источник, который опирался на данные российского источника.

Прямая речь Буданова: "Это ложь, чистая ложь. Герасимов был одним из немногих, в принципе, кто выступал за военную операцию. Патрушев занимал более нейтральную позицию, он никогда не кричал "давайте их убивать" и никогда не кричал "не надо этого делать" – как все в этом вопросе был, чтобы не быть крайним.

Я его (Патрушева – ред.) не очень люблю по понятным причинам, но он не дурак". 

Детали: Также Буданов сказал, что конфликт между Минобороны РФ и ФСБ России сейчас "не является значительным" – "это даже нельзя назвать конфликтом". 

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Буданов не очень верит и в бунт в России. 

Прямая речь: "Бунт в России? Посмотрите в истории, какие события вызывали бунты на протяжении ну 400 лет последних? Ну, точно не такая ситуация".

Темы: БудановвойнаРосcияутечка
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