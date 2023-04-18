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Росіяни вдарили по Слов’янську ракетами і "Шахедами"

Ірина БалачукВівторок, 18 квітня 2023, 10:16
Росіяни вдарили по Слов’янську ракетами і Шахедами
Тут і далі фото з Facebook Вадима Ляха

Уночі 18 квітня російські загарбники знову вдарили ракетами С-300 та дронами-камікаде "Шахед" по Слов’янську Донецької області.

Джерело: мер міста Вадим Лях у Facebook

Пряма мова Ляха: "У Слов’янську знов недобрий ранок. Нічний обстріл міста упродовж двох годин. Ракети С-300 та дрони-камікадзе "Шахеди". Два влучання: на вул. Вчительській та на бул. Пушкіна". 

 

Деталі: Мер зазначив, що постраждали 5 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, охоронне підприємство "Титан", медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр та автівки. 

 

Минулося без людських жертв. 

 

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Теми: Слов'янськвійнаРосія
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