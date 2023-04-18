Росіяни вдарили по Слов’янську ракетами і "Шахедами"

Тут і далі фото з Facebook Вадима Ляха

Уночі 18 квітня російські загарбники знову вдарили ракетами С-300 та дронами-камікаде "Шахед" по Слов’янську Донецької області.

Джерело: мер міста Вадим Лях у Facebook

Пряма мова Ляха: "У Слов’янську знов недобрий ранок. Нічний обстріл міста упродовж двох годин. Ракети С-300 та дрони-камікадзе "Шахеди". Два влучання: на вул. Вчительській та на бул. Пушкіна".

Деталі: Мер зазначив, що постраждали 5 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, охоронне підприємство "Титан", медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр та автівки.

Минулося без людських жертв.

Передісторія:

Близько 16:00 14 квітня росіяни завдали ударів по Слов’янську, випустивши по місту щонайменше 7 ракет, у результаті чого загинули 11 людей.