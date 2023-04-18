Россияне ударили по Славянску ракетами и "Шахедами"

Здесь и далее фото из Facebook Вадима Ляха

Ночью 18 апреля российские захватчики снова ударили ракетами С-300 и дронами-камикадами "Шахед" по Славянску Донецкой области.

Источник: мэр города Вадим Лях в Facebook

Прямая речь Ляха: "В Славянске снова недоброе утро. Ночной обстрел города в течение двух часов. Ракеты С-300 и дроны-камикадзе "Шахеды". Два попадания: на ул. Учительской и на бул. Пушкина".

Реклама:

Детали: Мэр отметил, что пострадали 5 многоэтажек, 7 частных домов, охранное предприятие "Титан", медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр и машины.

Обошлось без человеческих жертв.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ