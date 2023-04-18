Россияне ударили по Славянску ракетами и "Шахедами"
Вторник, 18 апреля 2023, 10:16
Ночью 18 апреля российские захватчики снова ударили ракетами С-300 и дронами-камикадами "Шахед" по Славянску Донецкой области.
Источник: мэр города Вадим Лях в Facebook
Прямая речь Ляха: "В Славянске снова недоброе утро. Ночной обстрел города в течение двух часов. Ракеты С-300 и дроны-камикадзе "Шахеды". Два попадания: на ул. Учительской и на бул. Пушкина".
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Детали: Мэр отметил, что пострадали 5 многоэтажек, 7 частных домов, охранное предприятие "Титан", медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр и машины.
Обошлось без человеческих жертв.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Около 16:00 14 апреля россияне нанесли удары по Славянску, выпустив по городу не менее 7 ракет, в результате чего погибли 11 человек.