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Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним

"Українська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 11:23
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
Денис Пушилін і Олександр Лукашенко, скриншот із відео "Пул Первого"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко проводить зустріч із ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

Джерело: Телеграм-канал адміністрації президента Білорусі "Пул Первого", "Belta"

Деталі: 18 квітня у Лукашенка повідомили, що він зустрічається з "тимчасовим виконувачем обов'язків глави ДНР" Денисом Пушиліним – і показали фото зустрічі ватажка донецьких бойовиків і самопроголошеного президента Білорусі.

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Лукашенко запропонував Донецьку допомогу Білорусі у відновленні та нормалізації життя людей в умовах окупації українського регіону Росією.

Пряма мова Лукашенка: "Роботи попереду дуже багато. Треба відновлюватися. Треба промислові підприємства відроджувати, сільське господарство. Зрештою, люди там жити будуть. Це 100%. І годувати людей же треба.

Тому ми готові надати відповідну допомогу і підтримку для того, щоб не чужі нам люди там нарешті перестали страждати. Тому я чекаю такої відвертої від вас розмови".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Ставленик Кремля в Донецьку Пушилін приїжджав до Білорусі в липні 2022 року, тоді він відвідав Брестську фортецю в супроводі секретаря генради партії "Єдиної Росії" Андрія Турчака і посла РФ у РБ Бориса Гризлова.

Теми: ЛукашенкоПушилінБілорусьДНР
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