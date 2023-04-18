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Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным

"Украинская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 11:23
Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным
Денис Пушилин и Александр Лукашенко, скриншот из видео "Пул Первого"

Беларусский диктатор Александр Лукашенко проводит встречу с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

Источник: Телеграм-канал администрации президента Беларуси "Пул Первого", "Belta"   

Детали: 18 апреля у Лукашенко сообщили, что он встречается со "временно исполняющим обязанности главы ДНР" Денисом Пушилиным – и показали фото встречи главаря донецких боевиков и самопровозглашенного президента Беларуси. 

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Лукашенко предложил Донецку помощь Беларуси в восстановлении и нормализации жизни людей в условиях оккупации украинского региона Россией.

Прямая речь Лукашенко: "Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо. 

Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать. Поэтому я жду такого откровенного от вас разговора".

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Напомним: Ставленник Кремля в Донецке Пушилин приезжал в Беларусь в июле 2022 года, тогда он посетил Брестскую крепость в сопровождении секретаря генсовета партии "Единой России" Андрея Турчака и посла РФ в РБ Бориса Грызлова.

Темы: ЛукашенкоПушилинБеларусьДНР
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