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Співи про "матушку-Русь": суд завернув обвинувачення щодо священника Лаври, прокуратура оскаржує

Валентина РоманенкоВівторок, 18 квітня 2023, 11:32
Співи про матушку-Русь: суд завернув обвинувачення щодо священника Лаври, прокуратура оскаржує
ОТЕЦЬ ЗАХАРІЯ (АНАТОЛІЙ ВОЙТЕНОК) фото - ВІКТОРІЯ РОЩИНА

Печерський суд Києва повернув прокурору обвинувальний акт щодо Анатолія Войтенка, відомого як архімандрит Української Православної Церкви Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Захарія; прокуратура вже оскаржила це рішення.

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу суду від 7 квітня, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Захарії інкримінують виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України через співи у Лаврі за його служби "пісень про Росію".

Зокрема 12 листопада 2022 року Захарія провів у Лаврі богослужіння і прихожани виконали релігійну пісню "Богородиця".

"Звон плывёт, плывёт над россиею, пробуждается матушка-Русь", — звучало в стінах церкви. Після цього Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо виправдування і прославляння країни-агресора.

За висновком лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Київського НДІСЕ, пісня "Богородиця" містить виправдовування і визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України. Захарії інкримінують, що він сприяв у виконанні пісні та не перешкодив цьому.

Водночас Печерський райсуд Києва відмовився розглядати справу по суті і повернув прокуророві обвинувальний акт. У рішенні зазначається, що висунуте обвинувачення повинно бути зрозумілим як сторонам кримінального провадження, так і суду.

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Незрозумілим для стороннього та незацікавленого спостерігача, на думку суду, є спосіб вчинення пособництва у вчиненні невстановленими особами злочину.

Суд зазначив, що вважає: в обвинувальному акті  немає повноцінного (конкретного) процесуального викладу формулювання обвинувачення. Його призначення до судового розгляду суперечитиме положеннями п.[a] ч.3 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою обвинувачений має право бути негайно і детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причину обвинувачення проти нього.

Підставою для повернення обвинувального акту суд назвав суттєву невідповідність вимогам КПК.

В свою чергу в прокуратурі наголосили, що не згодні з таким висновком суду і оскаржили це рішення в законному порядку.

Пряма мова Максимець: "Вважаємо, що обвинувальний акт повністю відповідає вимогам ст. 291 КПК України. Це рішення прокуратурою оскаржено. Апеляційна скарга вже направлена на розгляд до суду".

Що передувало: 1 грудня 2022 року співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру отцю Захарії, на богослужінні якого прославляли "русскій мір".

Солом’янський районний суд Києва відправив священника Києво-Печерської лаври Захарію під особисте зобов'язання.

Теми: УПЦ МПсудпрокуратураСБУ
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