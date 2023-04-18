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Песнопения о "матушке-Руси": суд вернул прокурору обвинительный акт по священнику Лавры

Валентина РоманенкоВторник, 18 апреля 2023, 11:32
Песнопения о матушке-Руси: суд вернул прокурору обвинительный акт по священнику Лавры
ОТЕЦ ЗАХАРИЯ (АНАТОЛИЙ ВОЙТЕНОК) фото - ВИКТОРИЯ РОЩИНА

Печерский суд Киева вернул прокурору обвинительный акт в отношении Анатолия Войтенко, известного как архимандрит Украинской Православной Церкви Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Захария; прокуратура уже обжаловала это решение.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда от 7 апреля, спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Захарии инкриминируют оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины из-за пения в Лавре при его службе "песен о России".

В частности, 12 ноября 2022 года Захария провел в Лавре богослужение и прихожане исполнили религиозную песню "Богородица".

"Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-Русь", - звучало в стенах церкви. После этого Служба безопасности Украины начала уголовное производство относительно оправдания и прославления страны-агрессора.

По заключению лингвистической семантико-текстуальной экспертизы Киевского НИИСЭ, песня "Богородица" содержит оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Захарии инкриминируют, что он способствовал в исполнении песни и не помешал этому.

В то же время Печерский райсуд Киева отказался рассматривать дело по существу и вернул прокурору обвинительный акт. В решении отмечается, что выдвинутое обвинение должно быть понятным как сторонам уголовного производства, так и суду.

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Непонятным для постороннего и незаинтересованного наблюдателя, по мнению суда, является способ совершения пособничества в совершении неустановленными лицами преступления.

Суд отметил, что считает: в обвинительном акте нет полноценного (конкретного) процессуального изложения формулировки обвинения. Его назначение к судебному разбирательству будет противоречить положениям п.[a] ч.3 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой обвиняемый имеет право быть немедленно и подробно проинформированным на понятном для него языке о характере и причине обвинения против него.

Основанием для возвращения обвинительного акта суд назвал существенное несоответствие требованиям УПК.

В свою очередь в прокуратуре отметили, что не согласны с таким заключением суда и обжаловали это решение в законном порядке.

Прямая речь Максимец: "Считаем, что обвинительный акт полностью соответствует требованиям ст. 291 УПК Украины. Это решение прокуратурой обжаловано. Апелляционная жалоба уже направлена на рассмотрение в суд".

Что предшествовало: 1 декабря 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении отцу Захарии, на богослужении которого прославляли "русский мир".

Соломенский районный суд Киева отправил священника Киево-Печерской лавры Захарию под личное обязательство.

Темы: УПЦ МПсудпрокуратураСБУ
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