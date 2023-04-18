Журналісти знайшли військовий об’єкт та РЛС окупантів у Криму: супутникові знімки
Вівторок, 18 квітня 2023, 13:36
Журналісти знайшли військовий об’єкт та радіолокаційну станцію російських окупантів у Криму.
Джерело: Схеми
Деталі: Видання повідомляє, що по трасі Е97 праворуч від дороги в напрямку Керчі вдалося виявити військовий об'єкт. Поруч із ним розташована установка РЛС. Об'єкт на супутниковому знімку від 17 квітня виглядає так:
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Судячи зі супутникових знімків, військовий об'єкт почали будувати 24 липня 2022 року, в серпні його почали експлуатувати. як повідомляють "Крим.Реалії", примітно, що на картах Google цього об'єкта немає.
Що цьому передувало:
- У листопаді окупаційна "влада" захопленого росіянами Криму наказала провести на півострові "фортифікаційні роботи для забезпечення безпеки кримчан".
- На початку квітня американське видання The Washingtion Post повідомляло, що Росія почала готувати анексований Крим до українського контрнаступу, лише за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень.
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