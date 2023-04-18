Журналісти знайшли військовий об’єкт та РЛС окупантів у Криму: супутникові знімки

Журналісти знайшли військовий об’єкт та радіолокаційну станцію російських окупантів у Криму.

Джерело: Схеми

Деталі: Видання повідомляє, що по трасі Е97 праворуч від дороги в напрямку Керчі вдалося виявити військовий об'єкт. Поруч із ним розташована установка РЛС. Об'єкт на супутниковому знімку від 17 квітня виглядає так:

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Військовий об'єкт біля Ольвінських каменоломень, 17 квітня 2023 року

Судячи зі супутникових знімків, військовий об'єкт почали будувати 24 липня 2022 року, в серпні його почали експлуатувати. як повідомляють "Крим.Реалії", примітно, що на картах Google цього об'єкта немає.

Скріншот Google Maps району Ольвінських каменоломень від 18 квітня 2023 року

Що цьому передувало:

У листопаді окупаційна "влада" захопленого росіянами Криму наказала провести на півострові "фортифікаційні роботи для забезпечення безпеки кримчан".

На початку квітня американське видання The Washingtion Post повідомляло, що Росія почала готувати анексований Крим до українського контрнаступу, лише за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень.