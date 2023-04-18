Журналісти знайшли військовий об’єкт та РЛС окупантів у Криму: супутникові знімки

Журналісти знайшли військовий об’єкт та радіолокаційну станцію російських окупантів у Криму.

Джерело: Схеми

Деталі: Видання повідомляє, що по трасі Е97 праворуч від дороги в напрямку Керчі вдалося виявити військовий об'єкт. Поруч із ним розташована установка РЛС. Об'єкт на супутниковому знімку від 17 квітня виглядає так:

Військовий об'єкт біля Ольвінських каменоломень, 17 квітня 2023 року

Судячи зі супутникових знімків, військовий об'єкт почали будувати 24 липня 2022 року, в серпні його почали експлуатувати. як повідомляють "Крим.Реалії", примітно, що на картах Google цього об'єкта немає.

Скріншот Google Maps району Ольвінських каменоломень від 18 квітня 2023 року

Що цьому передувало: