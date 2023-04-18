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Журналисты нашли военный объект и РЛС оккупантов в Крыму: спутниковые снимки

Татьяна ЛозовенкоВторник, 18 апреля 2023, 13:36
Журналисты нашли военный объект и РЛС оккупантов в Крыму: спутниковые снимки
Фото: Военный объект РФ в Крыму, Радио Свобода

Журналисты нашли военный объект и радиолокационную станцию российских оккупантов в Крыму. 

Источник: Схемы

Детали: Издание сообщает, что по трассе Е97 справа от дороги в направлении Керчи удалось обнаружить военный объект. Рядом с ним расположена установка РЛС. Объект на спутниковом снимке от 17 апреля выглядит так:

Военный объект возле Ольвинских каменоломен, 17 апреля 2023 года
Военный объект возле Ольвинских каменоломен, 17 апреля 2023 года

Судя по спутниковым снимкам, военный объект начали строить 24 июля 2022 года, в августе его начали эксплуатировать. как сообщают "Крым.Реалии", примечательно, что на картах Google этого объекта нет.

Скриншот Google Maps района Ольвинских каменоломен от 18 апреля 2023 года
Скриншот Google Maps района Ольвинских каменоломен от 18 апреля 2023 года

Что этому предшествовало:

  • В ноябре оккупационные "власти" захваченного россиянами Крыма приказали провести на полуострове "фортификационные работы для обеспечения безопасности крымчан".
  • В начале апреля американское издание The Washingtion Post сообщало, что Россия начала готовить аннексированный Крым к украинскому контрнаступлению, всего за несколько недель оккупанты построили на полуострове целую сеть окопов и заграждений.

Темы: Крымвойнаоружие
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