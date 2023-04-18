Журналисты нашли военный объект и РЛС оккупантов в Крыму: спутниковые снимки

Журналисты нашли военный объект и радиолокационную станцию российских оккупантов в Крыму.

Источник: Схемы

Детали: Издание сообщает, что по трассе Е97 справа от дороги в направлении Керчи удалось обнаружить военный объект. Рядом с ним расположена установка РЛС. Объект на спутниковом снимке от 17 апреля выглядит так:

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Военный объект возле Ольвинских каменоломен, 17 апреля 2023 года

Судя по спутниковым снимкам, военный объект начали строить 24 июля 2022 года, в августе его начали эксплуатировать. как сообщают "Крым.Реалии", примечательно, что на картах Google этого объекта нет.

Скриншот Google Maps района Ольвинских каменоломен от 18 апреля 2023 года

Что этому предшествовало:

В ноябре оккупационные "власти" захваченного россиянами Крыма приказали провести на полуострове "фортификационные работы для обеспечения безопасности крымчан".

В начале апреля американское издание The Washingtion Post сообщало, что Россия начала готовить аннексированный Крым к украинскому контрнаступлению, всего за несколько недель оккупанты построили на полуострове целую сеть окопов и заграждений.