Журналисты нашли военный объект и РЛС оккупантов в Крыму: спутниковые снимки
Вторник, 18 апреля 2023, 13:36
Журналисты нашли военный объект и радиолокационную станцию российских оккупантов в Крыму.
Источник: Схемы
Детали: Издание сообщает, что по трассе Е97 справа от дороги в направлении Керчи удалось обнаружить военный объект. Рядом с ним расположена установка РЛС. Объект на спутниковом снимке от 17 апреля выглядит так:
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Судя по спутниковым снимкам, военный объект начали строить 24 июля 2022 года, в августе его начали эксплуатировать. как сообщают "Крым.Реалии", примечательно, что на картах Google этого объекта нет.
Что этому предшествовало:
- В ноябре оккупационные "власти" захваченного россиянами Крыма приказали провести на полуострове "фортификационные работы для обеспечения безопасности крымчан".
- В начале апреля американское издание The Washingtion Post сообщало, что Россия начала готовить аннексированный Крым к украинскому контрнаступлению, всего за несколько недель оккупанты построили на полуострове целую сеть окопов и заграждений.
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