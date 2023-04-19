Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зенитчики ночью уничтожили 10 из 12 вражеских "Шахедов" в Одесской области

Ольга ГлущенкоСреда, 19 апреля 2023, 07:16
Зенитчики ночью уничтожили 10 из 12 вражеских Шахедов в Одесской области
фото: Воздушные силы

Россияне ночью 19 апреля атаковали Одесскую область дронами, Силы обороны уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе "Shahed".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Повторную атаку "шахедами" в ночь на 19 апреля 2023 года противник направил в Одесскую область.

На этот раз воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования воздушного командования "Юг" уничтожено 10 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

Что предшествовало: В ночь на среду, 19 апреля, россияне атаковали "Шахедами" Одесскую область, есть попадание в объект инфраструктуры.

Напомним: Вечером 18 апреля Силы обороны сбили 7 вражеских беспилотников, из них - 6 иранских дронов-камикадзе Shahed в Запорожской области.

Темы: Одесская областьШахедВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Вице-спикер парламента Венгрии: Украине нужно разрешение России, чтобы вступить в НАТО

ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга

Все новости...
Одесская область
Россияне атаковали Одесскую область "Шахедами", попали в объект инфраструктуры
На Одесчине поймали пограничника, который крал и продавал оружие преступникам
Ночная атака "Шахедов": в Одесской области есть попадание в предприятие
Последние новости
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
00:18
Сумщина: россияне за сутки обстреляли 7 громад
23:57
Украинский производитель спортивного снаряжения выходит на рынок Румынии
23:41
Правительство Испании утвердило дополнительные 8 млрд евро на оборонные расходы
23:26
Литва впервые в истории отключилась от российской энергосистемы
23:10
Шмыгаль в Ватикане встретится с Папой Римским перед визитом понтифика в Венгрию
Все новости...
Реклама: