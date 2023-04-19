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Зенитчики ночью уничтожили 10 из 12 вражеских "Шахедов" в Одесской области

Ольга ГлущенкоСреда, 19 апреля 2023, 07:16
Зенитчики ночью уничтожили 10 из 12 вражеских Шахедов в Одесской области
фото: Воздушные силы

Россияне ночью 19 апреля атаковали Одесскую область дронами, Силы обороны уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе "Shahed".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Повторную атаку "шахедами" в ночь на 19 апреля 2023 года противник направил в Одесскую область.

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На этот раз воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования воздушного командования "Юг" уничтожено 10 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

Что предшествовало: В ночь на среду, 19 апреля, россияне атаковали "Шахедами" Одесскую область, есть попадание в объект инфраструктуры.

Напомним: Вечером 18 апреля Силы обороны сбили 7 вражеских беспилотников, из них - 6 иранских дронов-камикадзе Shahed в Запорожской области.

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Темы: Одесская областьШахедВоздушные силы ВСУ
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