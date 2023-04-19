Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський приїхав на Волинь

Станіслав ПогоріловСереда, 19 квітня 2023, 14:56
Зеленський приїхав на Волинь
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський приїхав на Волинь, де зустрівся з прикордонниками.

Джерело: Зеленський у Facebook, пресслужба Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Волинь. Кордон України з Білоруссю та Польщею. Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут".

Деталі: За його словами, усі ми пишаємося, що у нас є такі міцні прикордонники. "Збережіть міць, справедливість та лють, яка є у нас при захисті нашої держави", - підкреслив президент.

Також на Волині Зеленський провів нараду щодо облаштування та охорони державного кордону, безпекової ситуації в регіоні.

Начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко поінформував учасників про соціально-економічну ситуацію в області, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд.

ВІДЕО ДНЯ

Під час наради було заслухано доповіді про ситуацію в зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Волинь" та готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо укріплення державного кордону в межах Волинської області.

Крім того, на нараді йшлося про оперативну та криміногенну обстановку в регіоні.

Учасники розглянули питання щодо роботи митних органів на міжнародних пунктах пропуску у Волинській області, а також про роботу ДСНС щодо захисту цивільного населення регіону.

Що було раніше: 18 квітня Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину та відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці. Також він приїжджав на Полтавщину.

Теми: ЗеленськийВолинькордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Зеленський
У Москві пенсіонерку оштрафували за комплімент Зеленському
Зеленський приїхав на Полтавщину
Прем'єрка Литви про візит Путіна на окуповані території: Він хоче здаватись схожим на Зеленського
Останні новини
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
23:57
Український виробник спортивного спорядження виходить на ринок Румунії
Усі новини...
Реклама: