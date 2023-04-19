Президент Володимир Зеленський приїхав на Волинь, де зустрівся з прикордонниками.

Джерело: Зеленський у Facebook, пресслужба Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Волинь. Кордон України з Білоруссю та Польщею. Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут".

Деталі: За його словами, усі ми пишаємося, що у нас є такі міцні прикордонники. "Збережіть міць, справедливість та лють, яка є у нас при захисті нашої держави", - підкреслив президент.

Також на Волині Зеленський провів нараду щодо облаштування та охорони державного кордону, безпекової ситуації в регіоні.

Начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко поінформував учасників про соціально-економічну ситуацію в області, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд.

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Під час наради було заслухано доповіді про ситуацію в зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Волинь" та готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо укріплення державного кордону в межах Волинської області.

Крім того, на нараді йшлося про оперативну та криміногенну обстановку в регіоні.

Учасники розглянули питання щодо роботи митних органів на міжнародних пунктах пропуску у Волинській області, а також про роботу ДСНС щодо захисту цивільного населення регіону.

Що було раніше: 18 квітня Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину та відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці. Також він приїжджав на Полтавщину.