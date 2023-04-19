Президент Владимир Зеленский приехал на Волынь, где встретился с пограничниками.

Источник: Зеленский в Facebook, пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Волынь. Граница Украины с Беларусью и Польшей. Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут".

Детали: По его словам, все мы гордимся, что у нас есть такие крепкие пограничники. "Сохраните мощь, справедливость и ярость, которая есть у нас при защите нашего государства", - подчеркнул президент.

Также на Волыни Зеленский провел совещание по обустройству и охране государственной границы, ситуации с безопасностью в регионе.

Начальник Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко проинформировал участников о социально-экономической ситуации в области, обустройстве фортификационных и оборонительных инженерных сооружений.

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Во время совещания были заслушаны доклады о ситуации в зоне ответственности оперативной группировки войск "Волынь" и готовность воинских подразделений к выполнению задач, а также о мерах по укреплению государственной границы в пределах Волынской области.

Кроме того, на совещании речь шла об оперативной и криминогенной обстановке в регионе.

Участники рассмотрели вопрос о работе таможенных органов на международных пунктах пропуска в Волынской области, а также о работе ГСЧС по защите гражданского населения региона.

Что предшествовало: 18 апреля Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область и посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке. Также он приезжал в Полтавскую область.