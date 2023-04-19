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Путін розповів своїм підлеглим, що день тому був на Херсонщині

Ірина БалачукСереда, 19 квітня 2023, 18:19
Путін розповів своїм підлеглим, що день тому був на Херсонщині
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін заявив, що їздив на тимчасово окуповані території Херсонської та Луганської областей України, щоб зустрітися з військовими і не відволікати їх із місця дислокації надовго.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на заяву російського диктатора на нараді з членами уряду РФ

Пряма мова Путіна: "Ви напевно знаєте, що буквально день тому я побував і в Херсонській області, і в Луганській. Там багато питань, не буду до них повертатися. Метою поїздки була зустріч із військовими, яких я не хотів відривати надовго і на великі відстані від дислокації тих підрозділів, якими вони командують. Обстановка вимагає того, щоб вони були на місці".

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Деталі: Російський диктатор також розповів, що у загарбників на тимчасово окупованих українських територіях є проблеми з доставкою вантажів через черги на КПП.

Зокрема, за словами Путіна, "неможливо проїхати" на пункті пропуску "Гуково" на адміністративному кордоні Луганської області та Ростовської області.

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Теми: ПутінХерсонська областьокупаціявійна
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