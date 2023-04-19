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Путин рассказал своим подчиненным, что день назад был на Херсонщине

Ирина БалачукСреда, 19 апреля 2023, 18:19
Путин рассказал своим подчиненным, что день назад был на Херсонщине
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ездил на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины, чтобы встретиться с военными и не отвлекать их с места дислокации надолго.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление российского диктатора на совещании с членами правительства РФ 

Прямая речь Путина: "Вы наверняка знаете, что буквально день назад я побывал и в Херсонской области, и в Луганской. Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтоб они были на месте".

Детали: Российский диктатор также рассказал, что у захватчиков на временно оккупированных украинских территориях есть проблемы с доставкой грузов из-за очередей на КПП.

В частности, по словам Путина, "невозможно проехать" на пункте пропуска "Гуково" на административной границе Луганской области и Ростовской области.

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Темы: ПутинХерсонская областьоккупациявойна
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