У Бахмуті тривають динамічні бої, місто стоїть – Сирський
Середа, 19 квітня 2023, 19:03
Росіяни не полишають наміру захопити Бахмут, але захисники стримують ворожий натиск – у місті тривають динамічні бої.
Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram
Пряма мова Сирського: "Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль. Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат".
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Деталі: Він додав, що бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу, але саме місто-фортеця досі стоїть.
Сирський повідомив, що минулої ночі захисники знищили живу силу і техніку окупанта, а також 2 БПЛА агресора: "Орлан" і ZALA.
Передісторія:
- 18 квітня прикордонники-захисники Бахмута відзначили, що серед сил ворога стало менше ув'язнених і більше професійних військових; тривали напружені вуличні бої в центрі міста.
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