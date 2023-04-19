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У Бахмуті тривають динамічні бої, місто стоїть – Сирський

Ірина БалачукСереда, 19 квітня 2023, 19:03
У Бахмуті тривають динамічні бої, місто стоїть – Сирський
Український військовий у Бахмуті. Фото ілюстративне з Telegram Сирського

Росіяни не полишають наміру захопити Бахмут, але захисники стримують ворожий натиск – у місті тривають динамічні бої.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль. Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат".

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Деталі: Він додав, що бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу, але саме місто-фортеця досі стоїть.

Сирський повідомив, що минулої ночі захисники знищили живу силу і техніку окупанта, а також 2 БПЛА агресора: "Орлан" і ZALA.  

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Теми: БахмутДонецька областьвійна
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