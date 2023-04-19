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В Бахмуте продолжаются динамические бои, город стоит – Сырский

Ирина БалачукСреда, 19 апреля 2023, 19:03
В Бахмуте продолжаются динамические бои, город стоит – Сырский
Украинский военный в Бахмуте. Фото иллюстративное из Telegram Сырского

Россияне не оставляют намерения захватить Бахмут, но защитники сдерживают вражеский напор – в городе продолжаются динамические бои.

Источник: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль. Однако Силы обороны сдерживают напор противника в динамических боях, нанося ему существенные потери".

Детали: Он добавил, что бахмутское направление остается эпицентром российского наступления, но сам город-крепость по-прежнему стоит.

Сырский сообщил, что минувшей ночью защитники уничтожили живую силу и технику оккупанта, а также 2 БПЛА агрессора: "Орлан" и ZALA.

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Темы: БахмутДонецкая областьвойна
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