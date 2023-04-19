Путін все ж хоче піонерів у Росії – пропонує так назвати дитячу організацію

Російському диктатору Володимиру Путіну не сподобалася назва організації дітей та молоді "Рух перших " – він пропонує варіант "Піонери".

Джерело: російські видання "Холод", Медуза, ТАСС

Деталі: 19 квітня Путіну доповідала російська віцепрем'єрка Тетяна Голікова, яка згадала молодіжний рух "Рух перших". На що диктатор запитав, що означає перші.

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Пряма мова Путіна: "Перші – що таке? Це піонери, так?" (Голікова зазначила, що "по-старому можна сказати і так" – ред.) По-старому, по-новому. Як було, так і є, від цього нікуди не дітися".

Деталі: Путін заявив, що термін "піонери" позбавлений, на відміну від комсомолу (комуністичний союз молоді – ред.) якогось ідеологічного забарвлення. Тому російський президент закликав віцепрем'єрку подумати над тим, щоб назвати рух "піонерами".

Голікова нагадала, що назву руху обрали делегати з'їзду. Але Путін продовжив наполягати, заявивши, що знає про це, але все ж таки потрібно подумати про його варіант і "з дітьми порадитися".

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