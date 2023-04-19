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Путін все ж хоче піонерів у Росії – пропонує так назвати дитячу організацію

Ірина БалачукСереда, 19 квітня 2023, 22:07
Путін все ж хоче піонерів у Росії – пропонує так назвати дитячу організацію
Піонери в російському Обнінську. Фото obninsk.name

Російському диктатору Володимиру Путіну не сподобалася назва організації дітей та молоді "Рух перших " – він пропонує варіант "Піонери".

Джерело: російські видання "Холод", Медуза, ТАСС

Деталі: 19 квітня Путіну доповідала російська віцепрем'єрка Тетяна Голікова, яка згадала молодіжний рух "Рух перших". На що диктатор запитав, що означає перші.

Пряма мова Путіна: "Перші – що таке? Це піонери, так?" (Голікова зазначила, що "по-старому можна сказати і так" – ред.) По-старому, по-новому. Як було, так і є, від цього нікуди не дітися".

Деталі: Путін заявив, що термін "піонери" позбавлений, на відміну від комсомолу (комуністичний союз молоді – ред.) якогось ідеологічного забарвлення. Тому російський президент закликав віцепрем'єрку подумати над тим, щоб назвати рух "піонерами".

Голікова нагадала, що назву руху обрали делегати з'їзду. Але Путін продовжив наполягати, заявивши, що знає про це, але все ж таки потрібно подумати про його варіант і "з дітьми порадитися".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У травні 2022 року російська КПРФ провела церемонію посвяти близько 5 тисяч дітей у піонери на Червоній площі Москви.
  • Діти склали "клятву піонера", де обіцяли любити Вітчизну. Вони пообіцяли "завжди жити, вчитися та боротися на благо Вітчизни" та виконувати закони піонерів. Повідомлялося, що захід відбувся у 100-річний ювілей "Всесоюзної піонерської організації імені Леніна".
  • 20 липня 2022 року в окупованому Криму відбулися установчі збори нового загальноросійського руху дітей та молоді – наглядову раду нової "піонерії" погодився очолити Путін. Назви в організації на той момент ще не було.  

Теми: ПутінРосіядітипропаганда
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