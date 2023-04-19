Путин все же хочет пионеров в России – предлагает так назвать детскую организацию

Российскому диктатору Владимиру Путину не понравилось название организации детей и молодежи "Движение первых" – он предлагает вариант "Пионеры".

Источник: российские издания "Холод", Медуза, ТАСС

Детали: 19 апреля Путину докладывала российский вице-премьера Татьяна Голикова, которая упомянула молодежное движение "Движение первых". На что диктатор спросил, что значит первые.

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Прямая речь Путина: "Первые – что такое? Это пионеры, да?" (Голикова отметила, что "по-старому можно сказать и так" – ред.) По-старому, по-новому. Как было, так и есть, от этого никуда не деться".

Детали: Путин заявил, что термин "пионеры" лишен, в отличие от комсомола (коммунистический союз молодежи – ред.) какой-то идеологической окраски. Поэтому российский президент призвал вице-премьера подумать над тем, чтобы назвать движение "пионерами".

Голикова напомнила, что название движения выбрали делегаты съезда. Но Путин продолжил настаивать, заявив, что знает об этом, но все же нужно подумать о его варианте и "с ребятами посоветоваться".

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