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Путин все же хочет пионеров в России – предлагает так назвать детскую организацию

Ирина БалачукСреда, 19 апреля 2023, 22:07
Путин все же хочет пионеров в России – предлагает так назвать детскую организацию
Пионеры в российском Обнинске. Фото obninsk.name

Российскому диктатору Владимиру Путину не понравилось название организации детей и молодежи "Движение первых" – он предлагает вариант "Пионеры".

Источник: российские издания "Холод", Медуза, ТАСС

Детали: 19 апреля Путину докладывала российский вице-премьера Татьяна Голикова, которая упомянула молодежное движение "Движение первых". На что диктатор спросил, что значит первые.

Прямая речь Путина: "Первые – что такое? Это пионеры, да?" (Голикова отметила, что "по-старому можно сказать и так" – ред.) По-старому, по-новому. Как было, так и есть, от этого никуда не деться".

Детали: Путин заявил, что термин "пионеры" лишен, в отличие от комсомола (коммунистический союз молодежи – ред.) какой-то идеологической окраски. Поэтому российский президент призвал вице-премьера подумать над тем, чтобы назвать движение "пионерами".

Голикова напомнила, что название движения выбрали делегаты съезда. Но Путин продолжил настаивать, заявив, что знает об этом, но все же нужно подумать о его варианте и "с ребятами посоветоваться".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В мае 2022 года российская КПРФ провела церемонию посвящения порядка 5 тысяч детей в пионеры на Красной площади Москвы.
  • Дети сложили "клятву пионера", где обещали любить Родину. Они пообещали "всегда жить, учиться и бороться на благо Отечества" и выполнять законы пионеров. Сообщалось, что мероприятие состоялось в 100-летний юбилей "Всесоюзной пионерской организации имени Ленина".
  • 20 июля 2022 года в оккупированном Крыму состоялось учредительное собрание нового общероссийского движения детей и молодежи – наблюдательный совет новой "пионерии" согласился возглавить Путин. Названия у организации на тот момент еще не было.

Темы: ПутинРосcиядетипропаганда
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