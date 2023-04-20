У Росії ФСБ проводить "чистку неугодних" у внутрішніх органах безпеки – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в Росії проводять чистку апарату внутрішньої безпеки, щоб усунути "неугодних" Кремлю чиновників.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті інституту йдеться про те, що Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ), схоже, проводить широкомасштабну інспекцію внутрішніх органів безпеки.

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Це відбувається нібито через "витік даних російських спецслужб на прохання громадян України".

Повідомлення про рейди ФСБ і МВС у відділеннях поліції Москви відбуваються на тлі серії арештів і звільнень високопоставлених членів керівництва Росгвардії

Аналітики зазначають: Кремль може підштовхувати до таких арештів і розслідувань, щоб проінспектувати апарат внутрішньої безпеки з метою усунення чиновників, які вийшли з-під контролю Кремля, і подальшої консолідації контролю над органами внутрішньої безпеки.

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Основні висновки ISW за 19 квітня: