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У Росії ФСБ проводить "чистку неугодних" у внутрішніх органах безпеки – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 20 квітня 2023, 04:40
У Росії ФСБ проводить чистку неугодних у внутрішніх органах безпеки – ISW
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в Росії проводять чистку апарату внутрішньої безпеки, щоб усунути "неугодних" Кремлю чиновників.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті інституту йдеться про те, що Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ), схоже, проводить широкомасштабну інспекцію внутрішніх органів безпеки.

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Це відбувається нібито через "витік даних російських спецслужб на прохання громадян України".

Повідомлення про рейди ФСБ і МВС у відділеннях поліції Москви відбуваються на тлі серії арештів і звільнень високопоставлених членів керівництва Росгвардії

Аналітики зазначають: Кремль може підштовхувати до таких арештів і розслідувань, щоб проінспектувати апарат внутрішньої безпеки з метою усунення чиновників, які вийшли з-під контролю Кремля, і подальшої консолідації контролю над органами внутрішньої безпеки.

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Основні висновки ISW за 19 квітня:

  • Російська ФСБ, схоже, проводить масштабну реорганізацію внутрішніх органів безпеки.
  • Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила 19 квітня, що українські війська вже проводять деякі контрнаступальні дії.
  • Російські війська продовжують використовувати безпілотники Shahed та інші низькоточні системи, щоб компенсувати нестачу високоточних боєприпасів.
  • Окупанти провели обмежені наземні обстріли поблизу Кремінної.
  • Також вони продовжували наземні обстріли в Бахмуті та його околицях, вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк, а також на заході Донецької області.
  • Російські джерела стверджують, що українські сили провели обмежені наземні обстріли в Запорізькій області.
  • Чиновники РФ продовжують підготовку до відправки електронних повісток і створення цифрового реєстру військовозобов'язаних.
  • Російські чиновники та окупаційна влада продовжують докладати зусиль для подальшої інтеграції окупованих територій у російську економічну систему.

Теми: РосіяФСБ
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