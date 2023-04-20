У Росії ФСБ проводить "чистку неугодних" у внутрішніх органах безпеки – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в Росії проводять чистку апарату внутрішньої безпеки, щоб усунути "неугодних" Кремлю чиновників.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті інституту йдеться про те, що Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ), схоже, проводить широкомасштабну інспекцію внутрішніх органів безпеки.

Це відбувається нібито через "витік даних російських спецслужб на прохання громадян України".

Повідомлення про рейди ФСБ і МВС у відділеннях поліції Москви відбуваються на тлі серії арештів і звільнень високопоставлених членів керівництва Росгвардії

Аналітики зазначають: Кремль може підштовхувати до таких арештів і розслідувань, щоб проінспектувати апарат внутрішньої безпеки з метою усунення чиновників, які вийшли з-під контролю Кремля, і подальшої консолідації контролю над органами внутрішньої безпеки.

Основні висновки ISW за 19 квітня:

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