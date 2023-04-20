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У Росії ФСБ проводить "чистку неугодних" у внутрішніх органах безпеки – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 20 квітня 2023, 04:40
У Росії ФСБ проводить чистку неугодних у внутрішніх органах безпеки – ISW
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що в Росії проводять чистку апарату внутрішньої безпеки, щоб усунути "неугодних" Кремлю чиновників.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті інституту йдеться про те, що Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ), схоже, проводить широкомасштабну інспекцію внутрішніх органів безпеки.

Це відбувається нібито через "витік даних російських спецслужб на прохання громадян України".

Повідомлення про рейди ФСБ і МВС у відділеннях поліції Москви відбуваються на тлі серії арештів і звільнень високопоставлених членів керівництва Росгвардії

Аналітики зазначають: Кремль може підштовхувати до таких арештів і розслідувань, щоб проінспектувати апарат внутрішньої безпеки з метою усунення чиновників, які вийшли з-під контролю Кремля, і подальшої консолідації контролю над органами внутрішньої безпеки.

Основні висновки ISW за 19 квітня:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російська ФСБ, схоже, проводить масштабну реорганізацію внутрішніх органів безпеки.
  • Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила 19 квітня, що українські війська вже проводять деякі контрнаступальні дії.
  • Російські війська продовжують використовувати безпілотники Shahed та інші низькоточні системи, щоб компенсувати нестачу високоточних боєприпасів.
  • Окупанти провели обмежені наземні обстріли поблизу Кремінної.
  • Також вони продовжували наземні обстріли в Бахмуті та його околицях, вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк, а також на заході Донецької області.
  • Російські джерела стверджують, що українські сили провели обмежені наземні обстріли в Запорізькій області.
  • Чиновники РФ продовжують підготовку до відправки електронних повісток і створення цифрового реєстру військовозобов'язаних.
  • Російські чиновники та окупаційна влада продовжують докладати зусиль для подальшої інтеграції окупованих територій у російську економічну систему.

Теми: РосіяФСБ
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