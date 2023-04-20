В России ФСБ проводит "чистку неугодных" во внутренних органах безопасности – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что в России проводят чистку аппарата внутренней безопасности, чтобы устранить "неугодных" Кремлю чиновников.

Источник: ISW

Детали: В отчете института говорится о том, что Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ), похоже, проводит широкомасштабную инспекцию внутренних органов безопасности.

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Это происходит якобы из-за "утечки данных российских спецслужб по просьбе граждан Украины".

Сообщения о рейдах ФСБ и МВД в отделениях полиции Москвы происходят на фоне серии арестов и увольнений высокопоставленных членов руководства Росгвардии

Аналитики отмечают: Кремль может подталкивать к таким арестам и расследованиям, чтобы проинспектировать аппарат внутренней безопасности с целью устранения чиновников, вышедших из-под контроля Кремля, и дальнейшей консолидации контроля над органами внутренней безопасности.

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Основные выводы ISW за 19 апреля: