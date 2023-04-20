В России ФСБ проводит "чистку неугодных" во внутренних органах безопасности – ISW
Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что в России проводят чистку аппарата внутренней безопасности, чтобы устранить "неугодных" Кремлю чиновников.
Источник: ISW
Детали: В отчете института говорится о том, что Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ), похоже, проводит широкомасштабную инспекцию внутренних органов безопасности.
Это происходит якобы из-за "утечки данных российских спецслужб по просьбе граждан Украины".
Сообщения о рейдах ФСБ и МВД в отделениях полиции Москвы происходят на фоне серии арестов и увольнений высокопоставленных членов руководства Росгвардии
Аналитики отмечают: Кремль может подталкивать к таким арестам и расследованиям, чтобы проинспектировать аппарат внутренней безопасности с целью устранения чиновников, вышедших из-под контроля Кремля, и дальнейшей консолидации контроля над органами внутренней безопасности.
Основные выводы ISW за 19 апреля:
- Российская ФСБ, похоже, проводит масштабную реорганизацию внутренних органов безопасности.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 19 апреля, что украинские войска уже проводят некоторые контрнаступательные действия.
- Российские войска продолжают использовать беспилотники Shahed и другие низкоточные системы, чтобы компенсировать недостаток высокоточных боеприпасов.
- Оккупанты провели ограниченные наземные обстрелы вблизи Кременной.
- Также они продолжали наземные обстрелы в Бахмуте и его окрестностях, вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк, а также на западе Донецкой области.
- Российские источники утверждают, что украинские силы провели ограниченные наземные обстрелы в Запорожской области.
- Чиновники РФ продолжают подготовку к отправке электронных повесток и созданию цифрового реестра военнообязанных.
- Российские чиновники и оккупационные власти продолжают прилагать усилия для дальнейшей интеграции оккупированных территорий в российскую экономическую систему.