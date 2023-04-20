Космічне агентство під час спалаху у Києві зафіксувало "високоенергетичну акустичну подію"
Четвер, 20 квітня 2023, 09:12
Під час спалаху у Києві, який місцеві жителі бачили увечері 19 квітня, Головний центр спецконтролю при космічному агентстві України зафіксував високоенергетичну акустичну подію.
Джерело: сайт Головного центру спецконтролю
Дослівно ГЦСК: "19 квітня о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області".
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Деталі: Повідомляється, що подія, ймовірно, пов'язана "із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери". Але інформація щодо цього уточнюється.
Передісторія:
- Увечері 19 квітня на сході України, а також у Київській області оголосили повітряну тривогу, також повідомлялося, що у небі Київщини помітили повітряну ціль.
- Крім того, столичні жителі повідомляли, що бачили у небі яскравий спалах.
- Пініше у КМВА повідомили, що яскравий спалах у небі над Києвом, за попередніми даними, є результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. У Повітряних силах повідомили, що також спалах міг спричинити метеорит.
- Пізніше проєкт The Alpha Centauri повідомив, що над Києвом згорів не супутник NASA, а болід (метеор).
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