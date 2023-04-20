Космічне агентство під час спалаху у Києві зафіксувало "високоенергетичну акустичну подію"

СПАЛАХ У НЕБІ КИЄВА. СКРИНШОТ З ВІДЕО ОЛЕСІ СТРАТІЄНКО

Під час спалаху у Києві, який місцеві жителі бачили увечері 19 квітня, Головний центр спецконтролю при космічному агентстві України зафіксував високоенергетичну акустичну подію.

Джерело: сайт Головного центру спецконтролю

Дослівно ГЦСК: "19 квітня о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області".

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Фото з сайту ГЦСК

Деталі: Повідомляється, що подія, ймовірно, пов'язана "із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери". Але інформація щодо цього уточнюється.

Передісторія:

Увечері 19 квітня на сході України, а також у Київській області оголосили повітряну тривогу, також повідомлялося, що у небі Київщини помітили повітряну ціль.

Крім того, столичні жителі повідомляли, що бачили у небі яскравий спалах.

Пініше у КМВА повідомили, що яскравий спалах у небі над Києвом, за попередніми даними, є результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. У Повітряних силах повідомили, що також спалах міг спричинити метеорит.

Пізніше проєкт The Alpha Centauri повідомив, що над Києвом згорів не супутник NASA, а болід (метеор).